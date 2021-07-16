Шмыгаль: Субсидию переназначили уже двум миллионам человек, выплаты происходят по графику

Министерство социальной политики уже направило в регионы 1,1 млрд грн для выплат субсидий.
Субсидия уже переназначена для 2 млн человек, из них 1,7 млн граждан не подавали заявлений и получили автоматическое переназначение.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в пятницу, 16 июля, во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде.
"Министерство социальной политики уже направило в регионы 1,1 млрд грн для выплат субсидий. Все, кто действительно нуждается в поддержке — получат ее как сейчас, так и в отопительный сезон", — отметил он.
Напомним, Кабинет министров упростил для украинцев процедуру получения субсидий.
О том, как работает монетизация субсидий - в нашем материале.