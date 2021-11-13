Шмыгаль заявил о планах "существенно наращивать добычу газа" в Украине

Возобновили деятельность компании, которая должна обеспечить бесперебойные поставки угля из госшахт для "Центрэнерго".

Уже в следующем году в Украине должны увеличить добычу газа. В то же время возобновили работу компании, которая должна обеспечить бесперебойную поставку угля для производства электроэнергии.

Об этом уверяет премьер-министр Денис Шмыгаль.

"На заседании Кабинета министров на этой неделе утвердили условия двух соглашений о разделе продукции в пределах Грюновского и Ахтырского углеводородных участков. По предварительным подсчетам, в нефтегазовую отрасль будет инвестировано не менее 1,9 млрд грн. Всего за последний год подписано уже 8 соглашений о разделе продукции, что позволяет уже со следующего года существенно наращивать добычу газа", – говорится в сообщении на странице Шмыгаля в Facebook.

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В то же время возобновили работу предприятия "Энергетическая компания Украины", "которая будет работать как вертикально-интегрированное предприятие и объединит часть госшахт и "Центрэнерго". Это позволит обеспечить бесперебойные поставки угля для "Центрэнерго", а государственные шахты получат постоянный канал сбыта, нормальный уровень расчетов и возможности модернизации", — отметил Шмыгаль.

Премьер уточнил, что "от планов приватизации "Центрэнерго" мы не отказываемся и видим, что создание компании, где есть и добыча, и генерация электроэнергии, только повысят интерес во время открытого аукциона".

"Веерных отключений в стране нет", - Денис Шмигаль

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