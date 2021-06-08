Шмыгаль заявил о важном шаге к созданию в Украине фондового рынка: заключен Меморандум

По словам главы правительства, подписание меморандума является первым шагом к созданию полноценного Фондового рынка.

Во вторник, 8 июня, правительство, ЕБРР, Американская торговая палата и USAID заключили Меморандум о взаимопонимании в сфере национальной биржевой торговли капиталом и организованных товарных рынков. Согласно договоренностям, в последующие три года в Украине планируется создать интегрированный центр рынков капитала и товарных рынков — Национальную биржу по торговле капиталом и товарами (NEXT).

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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"Сегодняшний меморандум — это новая страница в экономической истории нашего государства. Украинцы получат новые возможности в виде финансовых инструментов для сбережения и инвестирования. Бизнес получит долгосрочный и более дешевый ресурс для развития собственных предприятий. Государство получит увеличение инвестиций, новые рабочие места, экономическое развитие", — отметил он.

Ранее премьер отметил, что отсутствие работающего фондового рынка спустя почти 30 лет независимости Украины является преступлением, а выгоды от работы фондового рынка можно увидеть на примере соседних стран.

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