Шоколад подешевеет: мировые цены на какао обвалились

Мировые цены на какао-бобы снизились до 20-месячного минимума / © www.freepik.com/free-photo

Мировые цены на какао рухнули до 20-месячного минимума. Такое падение оказывает давление на производителей шоколада по всему миру. Несмотря на резкое падение цен на сырье, розничные цены на шоколад остаются высокими.

При этом свидетельствуют данные биржи ICE New York, сообщает Financial Times.

Согласно данным биржи, на этой неделе какао торгуется около $6 150 за тонну по сравнению с пиковыми значениями на уровне более $12 000 в декабре прошлого года. На бирже в Лондоне котировки находились на уровне около $4 262 за тонну, что на 58% ниже пика апреля 2024 года.

Ранее резкий рост цен был вызван рядом факторов в Кот-д’Ивуаре и Гане (которые вместе производят около 60% мирового какао):

Сухая погода и болезни

Многолетние недостаточные инвестиции со стороны фермеров

Однако ситуация меняется. Ожидается, что урожай 2025-2026 годов приведет к превышению предложения над мировым спросом.

Ранее сообщалось, что в этом году цены на кофе могут вырасти на 40%, то есть для потребителей это будут где-то 10%, а вероятнее всего — все 20%. В то же время мировая торговля кофе резко сократилась из-за рекордного роста цен.