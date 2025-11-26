Шоколадный кризис мирового масштаба: что будет с ценами на вкусность

Цены на какао-бобы бьют рекорды / © Pixabay

Фьючерсы на какао на бирже в Нью-Йорке упали в цене до самого низкого уровня, начиная с февраля 2024 года.

Об этом пишет Bloomberg.

Аналитики считают, что причиной поставки бобов в порты на экспорт от ведущего производителя — Кот-д’Ивуара (страна в Западной Африке).

Поставка бобов в порты превышает 100 000 тонн в течение трех недель подряд. Это может свидетельствовать о стабильном импульсе предложения.

В частности, 24 ноября цены упали на 2,7%, до $5053 за тонну — примерно на 60% рекордно высокого уровня, установленного в декабре. Поскольку были прогнозы о большем мировом профиците, обусловленный улучшением производства и ослаблением спроса.

Ранее сообщалось, что фьючерсы на какао поднялись выше беспрецедентной отметки в $10 000 за тонну, продолжая историческое ралли, в результате которого в этом году цены уже выросли вдвое.

По прогнозам Международной организации по какао, соотношение запасов и переработок этого сезона упадет до самого низкого уровня за более четырех десятилетий, что отражает шаткое положение рынка.

Более высокие затраты на какао снижают прибыль производителей шоколада, а удорожание какао также станет плохой новостью для потребителей, если компании продолжат переводить расходы или продавать продукты меньшего размера или содержащие меньше шоколада.