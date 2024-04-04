Шоколадный кризис усугубляется: в Украине любимые сладости могут значительно подорожать

В последнюю неделю марта самые активные фьючерсы на какао подскочили на 4,5% до 100 80 долларов за тонну в Нью-Йорке. И хотя потом они снизились до 9622 долларов, по данным Bloomberg, в этом году фьючерсы на какао в Лондоне и Нью-Йорке выросли более чем вдвое.

Об этом пишет "Фокус".

Эксперты объясняют, что это произошло после новостей о проблемах с финансированием в Гане, которая является вторым по величине производителем какао-бобов в мире. Дело в том, что Совет по производству какао Ганы возлагается на иностранное финансирование, чтобы платить фермерам, выращивающим какао. Однако страна может потерять доступ к ключевому финансовому механизму из-за кризиса урожая.

Президент Ассоциации "Укркондпром" Александр Балдынюк обращает внимание, что рост цен вряд ли временный, потому что это большая системная проблема.

"Долгое время на какао-бобы держались низкие цены, поэтому сфера не привлекала внимание инвесторов, — отметил эксперт. — Выращивание какао-бобов, локализованное в трех странах Африки (Кот-д'Ивуар, Гана и Нигерия), сокращалось в течение многих лет: деревья старели, площади не увеличивали, урожаи уменьшались. В последнее время на это наложились погодные условия, неблагоприятные для выращивания и сбора урожая, и мир столкнулся с дефицитом какао-бобов. Цены пока не останавливаются: если за прошлый год они выросли на 50%, то за первые три месяца 2024 года — почти вдвое. Для сравнения: в сентябре 2022-го какао-бобы можно было купить по 2,5 тысячи долларов за тонну, в декабре прошлого года — по 4 тысячи долларов за тонну, а сейчас стоимость превысила 9 тысяч долларов".

Если до начала полномасштабной войны Украина импортировала около 15 тысяч тонн какао-бобов и 50-60 тысяч тонн какао-продуктов в год, то на сегодняшний день годовой импорт какао-бобов составляет примерно 2-3 тысячи тонн, какао-продуктов – 35-40 тысяч тонн в год.

Как представитель поставщика компании, являющейся одним из лидеров переработки какао-бобов, Андрей Кононенко говорит, что в ситуации повышения цен и дефицита компания выходит на рынок и закупает какао-бобы по достаточно высоким ценам, чтобы удовлетворить спрос.

"Ценообразование происходит в соответствии с биржевыми котировками, и сейчас клиенты, включая наши украинские фабрики, готовы платить аномально высокую цену, чтобы продолжать работать, поддерживать производство, присутствовать в магазинах, — рассказал эксперт. — Крупные производители привыкли заблаговременно заключать импортные контракты, и по этим контрактам цены были значительно ниже: в среднем выходит, что сырье выросло в цене в четыре раза. Это значительное удорожание коснулось всех".

Сегодня крупнейшие мировые заводы по производству какао оказались на грани закрытия из-за дефицита бобов. Как писал Reuters в середине марта, главные африканские предприятия по производству какао в Кот-д'Ивуаре и Гане сократили или даже совсем прекратили переработку, потому что не могут позволить себе покупать бобы. Так что, скорее всего, скоро цены на шоколад во всем мире резко возрастут.

В июле 2023 года производители уже повышали цены, потому как какао-бобы торговались на десятилетних максимумах. Тогда цены на какао подскочили на четверть на фоне масштабных наводнений в основных регионах выращивания. В частности, в Кот-д'Ивуаре, на долю которого приходится более 40% мирового производства какао, были очень влажные условия, вызвавшие гниение и болезни деревьев.

Ранее стало известно, что в мире могут подорожать бананы из-за климатического кризиса. Больше об этом читайте в новости.

Читайте также: