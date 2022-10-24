Шольц призвал инвестировать в восстановление Украины — будущего нового члена ЕС

Канцлер Германии заявил о полной поддержке Украины как во время войны, так и в послевоенном восстановлении страны.

В понедельник, 24 октября, канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем в Берлине заявил о полной поддержке нашего государства в его противостоянии российской агрессии и пообещал долгосрочную поддержку восстановления страны после войны.

Об этом немецкий лидер написал в своем Twitter.

"Мы поддерживаем Украину в войне и в восстановлении. Вы можете рассчитывать на нас, Денис Шмигаль", — говорится в сообщении.

Олаф Шольц сообщил, что способы оказания долгосрочной поддержки будут обсуждены на проходящем сегодня, 24 октября, немецко-украинском Экономическом форуме. Обсуждения также будут продолжены на международной конференции во вторник, 25 октября.

Wer in den Wiederaufbau der #Ukraine investiert, investiert in ein künftiges EU-Mitglied. Schon jetzt sind 2000 Deutsche Unternehmen tortu aktiv und schätzen vor allem die motivierten Fachkräfte — ein enormeм Potential, auch wenn der Weg in die EU noch Reformen bedarf. 2/2 — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) октябрь 24, 2022

При этом канцлер Германии призвал инвестировать в Украину как будущего члена Евросоюза.

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"2000 немецких компаний уже работают там и особенно ценят целенаправленных специалистов – огромный потенциал, даже если путь в ЕС все еще нуждается в реформах", — подчеркнул он.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен выступили за создание "плана Маршалла" для восстановления Украины.

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