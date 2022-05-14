Шольц рассказал, готова ли Германия отказаться от российского газа

Шольц рассказал, готова ли Германия отказаться от российского газа

Германия пока не готова отказаться от российского газа.

Однако власти планируют прекратить закупку угля и нефти из РФ до конца 2022 года.

Об этом в интервью t-online рассказал канцлер Германии Олаф Шольц.

Шольц заявил, что его страна пока не готова отказаться от российского газа, поскольку у Германии нет необходимого количества терминалов сжиженного газа.

"В течение короткого времени нам нужно построить несколько новых терминалов. Это крупные инфраструктурные проекты на миллиарды евро. Это не происходит за одну ночь", – добавил канцлер.

Однако канцлер убежден, что Германия готова стать независимой от импорта российских угля и нефти уже в 2022 году.

Напомним, Шольц назвал условие, при котором с России могут быть сняты санкции. По его словам, это произойдет только в случае подписания мирного соглашения с Украиной.

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