Категория
Деньги
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Шольц рассказал, готова ли Германия отказаться от российского газа

Дата публикации
Просмотры
2571
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Шольц рассказал, готова ли Германия отказаться от российского газа

Фото: Associated Press

Германия пока не готова отказаться от российского газа.

Однако власти планируют прекратить закупку угля и нефти из РФ до конца 2022 года.

Об этом в интервью t-online рассказал канцлер Германии Олаф Шольц.

Шольц заявил, что его страна пока не готова отказаться от российского газа, поскольку у Германии нет необходимого количества терминалов сжиженного газа.

"В течение короткого времени нам нужно построить несколько новых терминалов. Это крупные инфраструктурные проекты на миллиарды евро. Это не происходит за одну ночь", – добавил канцлер.

Однако канцлер убежден, что Германия готова стать независимой от импорта российских угля и нефти уже в 2022 году.

Напомним, Шольц назвал условие, при котором с России могут быть сняты санкции. По его словам, это произойдет только в случае подписания мирного соглашения с Украиной.

Читайте также:

Сможет ли Украина и Европа лишить Россию "газо-нефтяной дубинки" – Андрей Сибига

Сможет ли Украина и Европа лишить Россию "газо-нефтяной дубинки" – Андрей Сибига
Следующая публикация