Шольц рассказал, готова ли Германия отказаться от российского газа

Германия пока не готова отказаться от российского газа.
Однако власти планируют прекратить закупку угля и нефти из РФ до конца 2022 года.
Об этом в интервью t-online рассказал канцлер Германии Олаф Шольц.
Шольц заявил, что его страна пока не готова отказаться от российского газа, поскольку у Германии нет необходимого количества терминалов сжиженного газа.
"В течение короткого времени нам нужно построить несколько новых терминалов. Это крупные инфраструктурные проекты на миллиарды евро. Это не происходит за одну ночь", – добавил канцлер.
Однако канцлер убежден, что Германия готова стать независимой от импорта российских угля и нефти уже в 2022 году.
Напомним, Шольц назвал условие, при котором с России могут быть сняты санкции. По его словам, это произойдет только в случае подписания мирного соглашения с Украиной.
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