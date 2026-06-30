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Штраф до 1700 грн: за что могут наказать владельцев земельных участков в Украине
Нескошенная трава и карантинные растения могут стать основанием для административной ответственности.
Сорняки во дворе могут дорого стоить владельцу участка. Так что украинцев предупредили о штрафах в 2026 году.
Об этом говорится в статье 91 Земельного кодекса Украины.
Владельцы частных домов, дач и земельных участков должны следить за состоянием своей территории. Если участок зарастает сорняками, а владелец не принимает меры по их удалению, это может стать основанием для административного штрафа.
Обязанность поддерживать земельные участки в надлежащем состоянии предусмотрена Земельным кодексом Украины и Законом Украины «О благоустройстве населенных пунктов».
Местные громады могут утверждать собственные правила благоустройства, которые определяют, в частности, допустимую высоту травы и сроки ее скашивания.
Особое внимание контролирующие органы обращают на карантинные растения, в первую очередь амброзию полинолисту. Она быстро распространяется, наносит ущерб экосистемам и является одной из основных причин сезонных аллергических реакций.
Суммы штрафов для владельцев участков
В случае обнаружения заброшенного участка владельца или пользователя могут привлечь к административной ответственности в соответствии со статьями 52 или 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Размер штрафов составляет:
для граждан — от 340 до 1360 грн;
для должностных лиц и физических лиц-предпринимателей — от 850 до 1700 грн.
Нарушения могут фиксировать представители органов местного самоуправления или государственные инспекторы во время проверок территорий. По результатам осмотра составляется соответствующий акт или протокол, после чего решение о наложении штрафа принимается уполномоченным органом.
Отметим, что своевременное скашивание травы и уничтожение сорняков помогает не только избежать штрафов, но и предотвратить распространение опасных растений и поддерживать надлежащее санитарное состояние территории.