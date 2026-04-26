Штраф от ТЦК: когда долг приводит к блокированию банковских карт — юристы

Штрафы от ТЦК

В Украине ужесточается контроль за уплатой штрафов, наложенных территориальными центрами комплектования (ТЦК). В случае их игнорирования граждане рискуют столкнуться не только с удвоением суммы, но и с блокированием банковских счетов.

В комментарии «Фокус» юристы объяснили, что основанием для штрафа могут быть нарушения правил военного учета или мобилизации.

За что налагают штрафы

В частности, речь идет о:

необновление персональных данных;

игнорирование вызовов в ТЦК;

отказ или уклонение от прохождения военно-врачебной комиссии;

невыполнение законных требований должностных лиц.

При этом штраф возможен только при наличии надлежаще оформленного нарушения.

Какие суммы придется оплатить

2026 размер штрафов для граждан составляет от 17 000 до 25 500 грн. Для должностных лиц суммы штрафов значительно больше.

Если штраф не уплатить своевременно, его передают в исполнительную службу. В таком случае сумма автоматически удваивается, а также прибавляется исполнительный сбор и расходы производства.

Когда блокируют счета

Арест средств не производится мгновенно. Сначала ТЦК выносит постановление о штрафе. После его получения или официального вручения у гражданина есть 15 дней на добровольную оплату.

Если этого не сделать, дело передается в исполнительную службу, которая открывает производство. Именно на этом этапе может быть наложен арест на счета.

Банки получают ответные запросы через автоматизированную систему и обязаны быстро заблокировать средства в пределах суммы долга.

«После открытия производства исполнитель посылает запросы в банки через автоматизированную систему исполнительного производства. Банки в свою очередь обязаны заблокировать сумму долга на счетах в течение нескольких часов», — говорит адвокат Анна Даниэль.

Возможны ли повторные штрафы

По закону, дважды наказывать за одно и то же нарушение нельзя. Однако если человек повторно не исполняет обязанности, это уже считается новым правонарушением и штраф могут наложить снова.

«На практике так штрафуют, и не раз. Но есть нюанс: „новое нарушение“ возникает, если лицо снова не явилось по вызову и не исполнило обязанность. Это уже другое правонарушение, и штраф возможен повторно», — рассказала адвокат Юлия Антонюк.

Что делать при ошибках в системе

Иногда после уплаты штрафа в электронных сервисах, в частности, в «Резерв+», может оставаться или снова появляться статус «в розыске». Это может быть связано с техническими сбоями или необновленными данными.

В такой ситуации советуют обратиться в ТЦК с письменным заявлением. Если проблема не решена — возможно обращение в суд.

Как обжаловать штраф

Украинцы вправе обжаловать штраф двумя способами. Административно, то есть обратиться к руководству ТЦК (в течение 10 дней) или через суд — подав иск в тот же срок.

Для этого нужно получить копию постановления и собрать доказательства, подтверждающие отсутствие нарушения или уважительные причины.

Важно, что пока идет судебное разбирательство, исполнение постановления приостанавливается, а значит, счета не должны блокироваться.