Штраф за сбор грибов 2026 года: сколько придется заплатить и где запрещено собирать

Штраф за сбор грибов

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Собирание грибов в Украине может обернуться штрафом, хотя общего запрета на тихую охоту нет. Закон позволяет бесплатно собирать грибы для собственных нужд, но в отдельных случаях требуется специальное разрешение. За нарушение правил грибникам грозят штрафы, а иногда и дополнительное возмещение вреда природе. Рассказываем, где можно собирать грибы и сколько придется заплатить за нарушение.

Можно ли бесплатно собирать грибы в Украине.

В Украине граждане вправе собирать дикорастущие грибы для собственного потребления без специальных разрешений.

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Это предусмотрено статьей 66 Лесного кодекса Украины. Право распространяется на леса государственной и коммунальной собственности, если отсутствуют установленные законом ограничения. В частных лесах требуется согласие владельца.

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Однако существуют исключения. В частности, запреты могут действовать на отдельных природоохранных территориях, а для специального использования лесных ресурсов установлен другой порядок.

Когда за сбор грибов могут оштрафовать

Согласно статье 70 Кодекса Украины об административных правонарушениях, штраф предусмотрен за самовольный сбор дикорастущих грибов на участках, где это запрещено или разрешено только при наличии лесного билета.

Размер штрафа составляет:

для граждан — от 17 до 51 грн;

для должностных лиц — от 51 до 119 грн.

Важно понимать, что штраф налагают не за сам факт сбора грибов, а за нарушение установленных правил сбора.

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Где запрещено собирать грибы

Особые ограничения действуют на территориях природно-заповедного фонда.

В природных заповедниках сбор грибов, как правило, запрещен. В национальных природных парках возможность такой уборки зависит от функциональной зоны и режима охраны.

За нарушение правил охраны и использования территорий природно-заповедного фонда предусмотрена ответственность по статье 91 КУоАП.

Штрафы составляют:

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для граждан — 153-408 грн;

для должностных лиц — 255-510 грн.

Возможна конфискация незаконно добытых природных ресурсов и орудий правонарушения.

Поэтому перед посещением заповедной территории следует проверить ее правила. Не каждый участок национального парка имеет одинаковые ограничения.

Можно ли собирать грибы, занесенные в Красную книгу

В Украине охраняются редкие виды грибов, занесенные в Красную книгу. Их самовольное изъятие из природной среды запрещено, кроме специально предусмотренных законодательством случаев.

Нарушение правил охраны таких видов может повлечь за собой юридическую ответственность и необходимость компенсировать нанесенный природе ущерб. Сумма компенсации зависит от конкретного вида гриба и количества незаконно изъятых или уничтоженных экземпляров.

Когда для сбора грибов требуется лесной билет

Если грибы собирают для личного потребления в разрешенном месте, специальное разрешение обычно не требуется. Другая ситуация — заготовка грибов для предпринимательской, производственной или другой хозяйственной деятельности.

Согласно Лесному кодексу Украины, специальное использование лесных ресурсов осуществляется на основании соответствующих разрешений. Для коммерческой заготовки грибов таким документом является лесной билет. Он определяет, какие именно ресурсы разрешено заготавливать, на какой территории и в каком объеме.

Поэтому предпринимателям, планирующим организованную заготовку грибов для продажи, необходимо заранее выяснить порядок оформления разрешения.

Как получить лесной билет для заготовки грибов

Для оформления разрешения следует обратиться к соответствующему лесопользователю и подать заявку на специальное использование лесных ресурсов.

В заявке отмечают:

вид ресурса, который планируется заготавливать, — грибы;

запланированный объем заготовки;

другие сведения, предусмотренные процедурой оформления.

После рассмотрения документов уполномоченный орган определяет возможность заготовки согласно установленным правилам и лимитам.

В лесном билете может указываться разрешенный объем использования ресурсов, место заготовки и необходимые платежи.

Конкретный порядок оформления зависит от лесопользователя и действующих нормативных требований. Поэтому перед началом коммерческой заготовки следует уточнить актуальную процедуру в органе, уполномоченном выдавать соответствующие документы.

Можно ли собирать грибы во время военного положения

В ходе военного положения в Украине могут действовать дополнительные ограничения на посещение лесов. Их вводят из-за минной опасности, боевых действий, пожарной опасности или необходимости проведения специальных мероприятий. Соответствующие решения могут быть приняты уполномоченными органами власти.

Поэтому перед походом за грибами необходимо проверить актуальные сообщения областной военной администрации, местной власти и лесопользователя.

Даже если сбор грибов для собственных нужд в целом разрешен, это не отменяет установленного запрета на посещение конкретной лесной территории.

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