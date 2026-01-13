- Дата публикации
Штрафы для ФЛП 2026-го: что чревато уклонением от налогов
ФЛПы должны своевременно платить налоги, иначе грозят большие штрафы.
В Украине физические лица-предприниматели должны своевременно уплачивать налоги. Иначе они могут получить штрафы, которые зависят от группы плательщика на упрощенной системе, вида налоговой нагрузки и времени задержки.
Что чревато уклонением от налогов в 2026-м, читайте в материале ТСН.ua.
Закон обязывает ФЛП 1 и 2 группы упрощенной системы уплачивать ЕП ежемесячно авансовыми взносами — до 20 числа. Если нарушить сроки, придется отвечать.
Размер штрафа составляет 50% ставки ЕП, вне зависимости от суммы задолженности. С 1 января 2026 года единый налог увеличился, поскольку возросла минимальная зарплата и прожиточный минимум. В этом году у предпринимателей будут взимать:
ФЛП 1 группы — 166,4 грн (со ставки 332,8 грн/мес.);
ФЛП 2 группы — 864,7 грн (со ставки 1 729,4 грн/мес.).
Что касается ФЛП 3 группы, то для них штрафы за неуплату единого налога зависят от времени задолженности. К примеру, если просрочка не превысила 30 календарных дней — санкция составляет 5% погашенной суммы. После 30 дней штраф вырастет до 10%.
Не стоит забывать и о пене. Ее начисляют с первого дня просрочки для ФЛП 1-2 групп, после 90 календарных дней — для ФЛП 3 группы.
Штрафы за военный сбор и ЕСВ
В случае физических лиц-предпринимателей 1 и 2 группы действуют аналогичные правила начисления финансовой санкции для ЕН. То есть штраф составляет 50% ставки военного сбора, а именно — 432,35 грн в 2026 году, независимо от недоплаченной суммы. С 1 января размер военного сбора повысился до 864,70 грн.
Правила начисления штрафа за уклонение от военного сбора для ФЛП 3 группы также полностью повторяют требования по ЕП: просрочка до 30 дней — 5%, более 30 дней — 10%.
Штрафы за неуплату единого социального взноса одинаковы для всех ФЛП. Такое уклонение грозит санкцией в размере 20% от суммы недоимки. Плюс начисляется пеня 0,1% за каждый день просрочки.
Напомним, с 1 января 2026 года в Украине действуют новые ставки для ФЛП , работающих на первой и второй группах единого налога. Максимальный месячный размер единого налога для ФЛП первой группы составит 332,80 грн, а для второй — предельная сумма составит 1 729,40 грн.