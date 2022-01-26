Штрафы для ФЛП за отсутствие кассовых аппаратов: в Раде рассмотрят новый законопроект

До конца 2022 года предпринимателей не будут штрафовать, но при одном условии.

В среду, 26 января, в Верховную Раду будет внесен законопроект, которым отсрочат штрафы для ФЛП за неустановление кассовых аппаратов (РРО) до конца 2022 года.

Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук после совещания с лидерами фракций.

Этим документом предусмотрено, что предприниматели не будут платить штрафы, но при одном условии.

"До конца этого года не будут платить штрафы лица, которые не установили РРО, при условии, что они [его] установят. Этот законопроект будет внесен, я очень надеюсь, что он будет поддержан в зале", — сказал Стефанчук.

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Законопроект был предложен народным депутатом, председателем комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данилом Гетьманцевым. В своем Telegram-канале нардеп уточнил, что у тех нескольких тысяч ФЛП, которые еще не установили кассовые аппараты, есть немного времени – до февраля, чтобы установить РРО. Кто не успеет – будет нести ответственность.

“Те, ФЛП, кто установит РРО/ПРРО до 1.03 в течение 2022 года уплачивают штрафы (в случае нарушения) в размере 10% от установленных в законе. Те, кто не установит – по полной”, — сообщил он.

В Верховной Раде намерены проголосовать за этот законопроект уже в следующий вторник, 1 февраля.

Напомним, во вторник, 25 января, возле Верховной Рады прошла акция протеста предпринимателей SaveФоп. Во время столкновений было травмировано более двух десятков человек, среди которых 18 полицейских. Открыты два уголовных производства из-за хулиганства и насилия в отношении правоохранителей.

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