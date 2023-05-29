Штрафы и проверки ФЛП возвращаются, от 1 июля 2023 года отменяется льготный 2% налог

Парламент поддержал отмену 2% налога для ФЛП от 1 июля 2023 года

Как сообщил первый заместитель налогового комитета Ярослав Железняк, Верховная Рада поддержала на основании правительственного законопроекта №8401 об отмене «2% налога ФЛП» с первого июля 2023 года.

Что предполагает принятие законопроекта №8401

Льгота по уплате единого налога отменяется. С 2022 года ФЛП 1 и 2 группы могли уплачивать единый налог на добровольной основе. С 1 июля 2023 года предприниматели будут платить единый налог.

Упраздненна льгота — 2% от прибыли для ФЛП 3 группы. ФОПы, которые находятся на этой ставке, будут переведены автоматически на ту группу и ставку, из которой пришли на 2%.

Возобновление проведения документальных проверок.

Штрафы за работу без выдачи чека возвращаются. С началом войны правительство разрешило предпринимателям не выдавать чек, штраф не применялся. С 1 июля, за невыдачу чека вернется штраф в размере 100%-150% от суммы товара, который приобрели без чека.

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