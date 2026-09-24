Штрафы за переводы на карту: когда налоговая может заинтересоваться вашим счетом

Деньги на карточке могут обернуться штрафом / © pixabay.com

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Налоговая служба Украины может доначислить налоги и штрафы за регулярные поступления на личную карточку, если докажет, что это систематический скрытый доход от продажи товаров или услуг без регистрации ФЛП.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

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На самом деле, в Украине нет отдельного «налога на переводы». Однако в некоторых случаях налоговая действительно может заинтересоваться большими или регулярными поступлениями на карту и доначислить налоги. Все зависит не от факта перевода, а от происхождения средств и их характера.

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Облагаются ли все поступления на карту

Сам факт зачисления средств на банковскую карту не означает автоматического возникновения налогового обязательства. Налоговое законодательство исходит из принципа, облагаемого налогом именно доход физического лица. Если средства не являются доходом или с них уже уплачены налоги, повторного налогообложения не происходит.

Согласно НКУ налогообложению не подлежат:

суммы государственной и социальной материальной помощи, государственной помощи, компенсаций, стоимости социальных услуг и реабилитационной помощи

денежные компенсации лицам с инвалидностью, пособие на детей с инвалидностью при реализации индивидуальных программ реабилитации

другие выплаты и страховые суммы, получаемые из бюджетов или фондов общеобязательного государственного социального страхования

Однако риски налоговых доначислений возникают в случаях, когда поступления на банковские счета физического лица имеют признаки систематического дохода, но не отражаются в налоговой отчетности и не облагаются налогом в установленном порядке.

Объектом налогообложения являются все доходы физлица, с которых должен уплачиваться налог.

Кроме того, подарки и денежная помощь также могут считаться доходом, и их налогообложение зависит от того, кто именно является дарителем и при каких условиях получены средства.

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Имеет ли налоговая доступ к банковским счетам

Информация о движении средств на банковских счетах является банковской тайной в соответствии со ст. 60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности». Налоговые органы не имеют автоматического доступа к счетам физических лиц.

В то же время, банки обязаны осуществлять финансовый мониторинг в соответствии с Законом Украины №361-IX «О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». В случае выявления подозрительных финансовых операций, банк имеет право и обязанность проводить проверку клиента, запрашивать документы о происхождении средств, а также сообщать уполномоченные органы.

Доступ к информации о счетах может быть предоставлен налоговым органам только в случаях и порядке, определенных законом, в частности, в пределах налоговой проверки или по решению суда.

Напомним, Кабинет министров прорабатывает инициативу по повышению налога на добавленную стоимость с нынешних 20% до 21%. Вырученные деньги хотят направить на формирование специального страхового фонда, который будет оказывать финансовую поддержку предприятиям для восстановления после вражеских обстрелов.

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