Швейцария конфискует активы соратника Януковича более чем на 100 миллионов долларов

Швейцария конфискует активы соратника Януковича более чем на 100 миллионов долларов

Судебное разбирательство касается активов Юрия Иванющенко и его семьи на сумму более 100 миллионов швейцарских франков.

Решение швейцарского правительства не связано с санкциями, введенными против России в 2022 году.

“На заседании 25 мая 2022 года Федеральный совет принял решение о возбуждении дела об административной конфискации активов, замороженных в Швейцарии после украинской революции в феврале 2014 года. Таким образом Швейцария поддерживает Украину, которая сталкивается с определенными трудностями в своих усилиях по конфискации этих активов”, — говорится в сообщении.

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“Судебное разбирательство касается активов Юрия Иванющенко и его семьи на сумму более 100 миллионов швейцарских франков. FAC определит соблюдение условий конфискации. Если после окончания судебного разбирательства активы будут окончательно конфискованы, они будут возвращены Украине”, — отмечается в пресс-релизе.

Федеральный совет поручил министерству финансов возбудить дело о конфискации в Федеральном административном суде (FAC).

Экс-депутата от "Партии Регионов" Юрия Иванющенко называют "Юрой Енакиевским". После бегства экс-регионала из Украины его объявили в международный розыск. Прокуратура начала расследование двух уголовных производств о хищении 177 миллионов гривен так называемых "киотских денег", которые были выделены на утепление и ремонт школ Донецкой, Луганской областей и рейдерский захват Одесского рынка "7-й километр".

Бывший регионал Юрий Иванющенко объявлен в розыск

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