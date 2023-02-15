Швейцария начала конфискацию более $140 млн Януковича и его окружения

После того, как активы будут окончательно конфискованы, они будут возвращены украинскому народу по международному договору.

В среду, 15 февраля, правительство Швейцарии (Федеральный совет) решило начать административную процедуру конфискации активов украинского президента-беглеца Виктора Януковича и его окружения, которые были заморожены в этой стране после Революции Достоинства. Общая сумма составляет 130 миллионов швейцарских франков ($140,6 млн).

Об этом идет речь на сайте правительства.

"Таким образом Швейцария поддерживает Украину. Это решение не связано с санкциями, введенными против России в 2022 году", — говорится в сообщении.

В швейцарском правительстве напомнили, что еще 25 мая 2022 было поручено открыть первоначальное производство по активам на сумму около 100 миллионов швейцарских франков. Получив дальнейшие результаты аудита, было начато производство по дополнительным 30 миллионам швейцарских франков.

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“Эти активы остаются заблокированными, пока швейцарские административные органы не примут окончательного решения по их конфискации. Если активы будут окончательно конфискованы, они будут возвращены украинскому народу по международному договору”, — говорится в сообщении.

На сайте правительства Швейцарии уточнили, что после того, как в 2014 году Виктор Янукович был отстранен от должности, Федеральный совет распорядился заморозить любые активы в Швейцарии, принадлежащие свергнутому президенту и связанным с ним лицам. В последующие месяцы Украина возбудила уголовное дело о конфискации активов, замороженных в Швейцарии. Она подала несколько запросов о правовой помощи властям Швейцарии.

Несмотря на такое сотрудничество, украинские власти столкнулись с определенными трудностями в своих попытках вернуть активы. На фоне начавшейся в феврале 2022 года российской агрессии Федеральный совет считает, что инициирование процедуры конфискации теперь возможно и целесообразно.

“Учитывая начало процедуры конфискации, блокировка, принятая Федеральным советом в 2014 году, больше не необходима. Действие постановления о замораживании связанных с Украиной активов истекает в полночь 27 февраля 2023 года", — сообщили в швейцарском правительстве.

Напомним, Швейцария заблокировала активы Российской Федерации на сумму 7,5 млрд. швейцарских франков.

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