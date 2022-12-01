Швейцария заблокировала миллиардные активы России — Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO)

Швейцария заблокировала активы Российской Федерации на сумму 7,5 млрд швейцарских франков.

Об этом сообщил Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO).

Также в шести кантонах были арестованы 15 объектов недвижимости, подпадающих под действие санкций против России.

В секретариате сообщили, что на 3 июля 2022 года сумма вкладов российских граждан или физических и юридических лиц составила 46,1 млрд. франков.

В ответ на войну России против Украины Федеральный совет Швейцарии 28 февраля 2022 принял решение о введении санкций ЕС против России.

Также запрещено принимать вклады от граждан России или физических и юридических лиц, проживающих в РФ, если общая сумма вкладов на одного человека превышает 100 тыс. швейцарских франков. Об имеющихся депозитах на сумму более 100 тыс. швейцарских франков необходимо было уведомить Государственный секретариат экономики до 3 июня 2022 года.

Напомним, война России против Украины нанесла масштабный ущерб украинской экономике.

Накануне глава МИД Украины встретился со шведским коллегой и заявил, что Швеция может ужесточить санкции против Москвы.

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