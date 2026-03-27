Сигареты резко подорожают с 1 апреля: сколько будет стоить пачка
Окончательные цены будут зависеть от политики брендов и конкуренции на рынке.
С 1 апреля 2026 года в Украине ожидается повышение цен на сигареты, вызванное новым акцизным налогом.
Об этом сообщили в ГНС.
Если сейчас пачка сигарет в магазинах стоит примерно 140-155 гривен, то уже с 1 апреля цены могут вырасти примерно на 10%. Это означает, что средняя стоимость может подняться до 155-170 гривен за пачку, хотя точные ценники будут зависеть от производителя и бренда.
В ведомстве объяснили: если доля акциза в цене за предыдущий год меньше 60%, к минимальному налоговому обязательству применяется коэффициент 1,1.
Поскольку в 2025 году доля акцизного налога в цене сигарет составила 58,8%, с 1 апреля по 31 декабря 2026 года коэффициент 1,1 обязаны применять производители и импортеры табачных изделий по кодам УКТ ВЭД:
2402 20 90 10 сигареты без фильтра
2402 20 90 20 сигареты с фильтром
Напомним, Украина постепенно повышает налоги на табачную продукцию, чтобы приблизить акцизную политику к европейским стандартам, где доля налогов в цене сигарет традиционно выше.