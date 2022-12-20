Сильная послевоенная Украина является залогом безопасности в Европе – Finanial Times

Государство-неудачник в Европе, граничащее с РФ, было бы ужасом безопасности.

Западные партнеры Украины понимают важность того, чтобы на границе с Россией было расположено мощное демократическое государство, поэтому уже сейчас доноры и экономисты работают над планами и процедурами, над программами послевоенного финансирования для Киева.

Об этом говорится в статье The Finanial Times.

По оценкам лидеров "Группы семи", для восстановления Украины необходима инициатива вроде плана Маршалла. Однако план предусматривал одного донора на 16 реципиентов, а Украина после войны будет с одним реципиентом и не менее 16 донорами. Речь идет о донорах среди отдельных стран, институтов развития, международных организаций, субъектов частного сектора. В результате возникают определенные проблемы с координацией восстановления.

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Большинство расходов на восстановление Украины могла бы покрыть сумма активов Центробанка России, замороженная в Евросоюзе. Но пока неизвестно, каким будет процесс передачи этих активов Украине.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла о том, что ЕС рассматривает различные правовые механизмы для использования замороженных активов РФ в качестве репараций для Украины.

Многие экономисты соглашаются с тем, что правительство Украины должно разработать предложение, консультируясь с местными организациями и организациями гражданского общества. Также необходимо одобрение предложения от обширного и разнообразного сообщества доноров. Украина уже начала этот процесс, ведь правительство на конференции доноров в Лугано и на мероприятии G7 в Берлине представило национальный план восстановления.

В статье говорится, что доноры в Лугано оказались неготовыми. США и другие страны не прислали своих чиновников. А во время встречи в Берлине было не слишком много конкретных предложений. Так, крупнейший донор США почти не были представлены, а западные лидеры были относительно неорганизованными. Также лидеры G7 на прошлой неделе договорились о создании донорской платформы для Украины, однако не объявили деталей.

Авторы материала также отмечают, что лидерство ЕС во время восстановления Украины могло бы обеспечить, чтобы она развивала институты и стандарты в соответствии с требованиями союза. Однако Европа не должна брать на себя инициативу по сбору и выплате финансирования для Украины.

Большинство экономистов также полагают, что если Украина хочет выйти с устойчивым долгом, то ей необходима реструктуризация долга и гранты вместо ссуд. Ведь ссуды придется возвращать, что увеличит риск долгового кризиса. Однако принятие решений ЕС на основе консенсуса означает, что именно ссуды легче одобрить, чем гранты.

В материале говорится, что ЕС должен играть главную роль в новом независимом агентстве, созданном для соответствия финансирования проектов в Украине и мониторинга реализации этих проектов. Это будет похоже на Администрацию экономического сотрудничества, созданную для выполнения плана Маршалла. Агентство должно находиться в Брюсселе, но с большим присутствием в Киеве.

В предложении Центра исследований экономической политики говорится, что новое агентство должно создать целевой фонд многих доноров. Для немедленной мобилизации капитала – создать учреждение, которое может выпускать облигации под залог долгосрочных обязательств доноров.

Государство-неудачник в Европе, граничащее с РФ, было бы ужасом безопасности. Это привело бы к кризису беженцев, ведь у миллионов перемещенных украинцев не было бы причин возвращаться домой. Кроме того, произошло бы усиление скептицизма по поводу ценностей и намерений Запада в странах, отказавшихся стать на чью-либо сторону в войне.

Напомним, в начале декабря вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде сообщила, что послевоенное восстановление Украины будет стоить примерно 500-600 млрд евро.

Заметим, что восстановление одного только Мариуполя может стоить в пределах 12-18 млрд евро. Об этом рассказал нидерландский архитектор, соучредитель коалиции Ro3kvit по восстановлению украинских городов Фулко Трефферс.

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