Силовики провели массовые рейды на более сотни "замороженных" АЗС Медведчука по всей Украине

Следственные действия были проведены на 106 автозаправочных станциях.
106 АЗС сети Glusco, которая принадлежит подсанкционному нардепу от "ОПЗЖ" и куму Путина Виктору Медведчуку, в 15 регионах Украины сейчас не работают.
Это показали одновременные следственные действия, которые провели работники Государственной фискальной службы, СБУ при процессуальном руководству Офиса генерального прокурора.
"По результатам осмотра правоохранители установили и зафиксировали отсутствие деятельности АЗС. Доступ к заправочным колонкам ограничен. В случае установления любые неправомерные действия со стороны нарушителей будут оценены должным образом", — сообщили в Государственной фискальной службе.
Напомним, четыре месяца назад, 11 марта, ГФС совместно с СБУ провели около 140 обысков в сети Glusco. Было установлено, что некоторые компании организовали незаконную схему по ввозу в Украину нефтепродуктов, в частности из России. Досудебное расследование продолжается.
Тем временем секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что введенные 19 февраля этого года санкции против нардепа от "ОПЗЖ" и кума Путина Виктора Медведчука действуют в полном объеме и их не ослабляли.