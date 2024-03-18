Синхронная работа с европейской энергосетью позволяет Украине быть готовой к любым ситуациям, – исполнительный директор ДТЭК

Благодаря синхронной работе украинской энергосистемы и европейской Украина может быть готова к любым ситуациям в энергетике.

Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Ровно два года тому назад Украина присоединилась к европейской системе ENTSO-E. Благодаря этому наши энергосистемы работают как единая сеть, которая сама себя балансирует, отметил он.

«Это нам позволяет быть системно готовым к любым проблемам. Потому что, когда у нас дефицит, мы берем электроэнергию из Европы. Когда у нас профицит, мы отдаем его. Нам помогает европейская система удерживать сеть в стабильности. И мы помогаем европейцам обеспечивать свою стабильность», – сказал Сахарук.

Исполнительный директор ДТЭК добавил, что два года синхронной работы позволяют Украине проходить трудные моменты в условиях войны.

Он подчеркнул, что сейчас оккупанты продолжают регулярно атаковать энергетические объекты, чаще всего в прифронтовых регионах. Сахарук отметил, что одна из электростанций ДТЭК, которая находится в 10 км от линии фронта, регулярно испытывает повреждения.

«Но даже находящиеся внутри страны станции и даже подстанции для распределения тоже обстреливаются. И там тоже происходят значительные повреждения, ремонтные работы продолжаются», — подчеркнул он.

Также Сахарук напомнил, что при массированных ракетных атаках по энергетике Украины именно благодаря синхронизации с Европой мы имели возможность импортировать электроэнергию для покрытия дефицита.

«Эта синхронизация помогает нам быть более гибкими, устойчивыми и более готовыми к любым ситуациям, возникающим вследствие повреждений, например, генерации либо систем передачи, либо распределения электрической энергии», — подытожил он.

Как сообщалось, с начала полномасштабного вторжения российские оккупанты почти 160 раз обстреливали тепловые электростанции ДТЭК.