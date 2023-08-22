Ситуация на рынке недвижимости в Украине: эксперт рассказал, что будет с ценами

Ситуация на рынке недвижимости сейчас достаточно стабильна. Цены на покупку жилья остаются примерно на одном уровне. В то же время стоимость аренды растет. Уже осенью снимать жилье станет дороже на 10–15%.

В гривнах цены выросли, потому что изменился курс доллара. Но в долларах цена осталась примерно такой же, как в довоенном периоде. Об этом рассказал президент Ассоциации специалистов по недвижимости Юрий Пита, передает "24 канал".

"Цены держатся на приличном уровне"

Средняя стоимость квадратного метра в доме почти построили, например, в Киеве осталась на уровне 1000–1200 долларов. Это около 41–42 тысяч гривен за квадратный метр на первичном рынке.

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Эксперт отмечает, что вторичный рынок является приоритетным для покупателей. Ведь в большинстве городов Украины нет объектов, начинающих строиться. Предпочтительно есть объекты, почти построенные или введенные в эксплуатацию.

"За последние полгода цены стабилизировались, и существенных изменений мы не наблюдаем. Те тенденции, которые были, остались – то есть мало предложений на рынке, а покупатель достаточно активен. Это, с одной стороны, сдерживает падение цен, а с другой – не дает покупателям в полной мере реализовать свои планы и приобретать объекты. Поэтому баланс предложения и спроса является основным показателем, который влияет на уровень цен в Киеве и других городах Украины", – говорит эксперт.

В довоенный период спрос был выше, потому что люди понимали, что могут приобрести жилье без риска. Если бы тогдашний спрос восстановился, возник бы очень серьезный дефицит недвижимости. Сейчас спрос ниже и предложений меньше, поэтому они балансируют между собой.

"Снижение спроса коррелируется понижением и предложений. Поэтому и цены держатся на достаточно приличном уровне", – добавляет президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины.

Стоимость аренды вырастет

Между тем, стоимость аренды вырастет на 10–15%. Сейчас на нее хороший спрос, а осенью он вообще будет высоким, как всегда. На осень многие решают проблемы с жильем, поэтому происходит повышение стоимости. Юрий Пита прогнозирует, что это будет наблюдаться не только в Киеве, но и во многих больших городах.

Напомним, в Украине продают квартиру за 1,4 млн долларов. В объявлении говорится, что это пентхаус в "самом дорогом дворцовом стиле", на потолках и стенах повсюду золото, ангелы и мрамор.

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