Ситуация на рынке нефти: Саудовская Аравия готова увеличить объемы добычи

Цены на нефть упали, поскольку Саудовская Аравия может увеличить добычу нефти в ответ на призывы Соединенных Штатов.

Увеличение производства нефти, запланированное на сентябрь, будет перенесено на июль и август.

Об этом сообщает Reuters.

Нефть марки Brent подешевела на 1,8% – до 114,21 долларов за баррель. Американская нефть WTI подешевела на 2,0% — до 113,01 долларов за баррель.

Оба контракта росли в течение нескольких недель, поскольку российский экспорт был ограничен санкциями ЕС и США против Москвы из-за ее вторжения в Украину.

"Инвесторы закрыли длинные позиции, чтобы подождать и посмотреть, увеличит ли Саудовская Аравия добычу быстрее, чтобы отреагировать на призывы Соединенных Штатов, и повлияет ли это увеличение на глобальный баланс спроса и предложения", — сказал Цуэси Уэно, старший экономист исследовательского института NLI.

Саудовская Аравия готова увеличить добычу нефти, если добыча в России существенно упадет из-за наложенных на нее западных санкций.

Напомним, США призвали страны сделать больше, чтобы снизить зависимость от энергоносителей РФ.

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