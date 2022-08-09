Ситуация на рынке стабилизируется: в НБУ видят положительные результаты от решения запретить обменникам выставлять курс валют

В Национальном банке Украины оценили результаты от решения о запрете обменникам публиковать курс доллара на табло.

В НБУ видят положительные результаты, ситуация на наличном валютном рынке понемногу стабилизируется.

Об этом сообщила первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова в эфире телемарафона во вторник, 9 августа.

"Запрет публиковать курс (в обменниках, — ред.) был одним из решений в комплексе, когда мы подошли к регулированию наличного валютного рынка. Наше решение имеет целый комплекс требований к небанковским обменным пунктам, в частности требования, которые должны обезопасить клиентов и кассиров, относительно проведение операций с обязательным использованием РРО", — отметила она.

Рожкова отметила, что для такого решения было несколько причин, и назвала их.

"Во-первых, мы увидели, что часто не отвечает курс, который мы видим на табло, поэтому курс, по которому реально осуществляется операция — это введение в заблуждение. Во-вторых, действительно, после нашего решения о повышении курса мы увидели, что некоторые обменные пункты начали использовать ситуацию в спекулятивных целях, разгоняя курс, хотя оснований для этого не было", – пояснила Рожкова.

Напомним, в Украине в ближайшее время будет продавать валюту в обменниках по новым правилам. По каким именно – читайте ЗДЕСЬ.

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