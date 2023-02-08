Ситуация на валютном рынке Украины ухудшается: в НБУ рассказали, что происходит с долларом

Национальный банк увеличил чистую продажу иностранной валюты из резервов для сбалансирования рынка до 778 млн. долларов США по сравнению с 664 млн. долларов неделей ранее, то есть растет спрос на доллары.

Об этом написал член Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин в Facebook.

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Такой шаг Нацбанк предпринял из-за влияния увеличения чистого спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков на межбанковском валютном рынке.

"Преобладание спроса на иностранную валюту обусловлено расширением дефицита внешней торговли товарами и услугами, которое в 2022 году составило почти 24 млрд долларов США. При этом общий профицит текущего счета в 2022 году на уровне 8,6 млрд долларов США поддерживался благодаря постоянным поступлениям переводов за границу (прежде всего по оплате труда – 13,5 млрд долларов США) и поступлением трансфертов международной финансовой помощи (почти 26 млрд долларов США)", — отметил он.

Несмотря на это, по словам Данилишина, инвестиционная активность международных инвесторов остается низкой. Он сообщил, что за 2022 г. поступления прямых иностранных инвестиций в Украину составляли лишь 0,6 млрд долларов США и обеспечивались реинвестированными доходами иностранных инвесторов и новыми прямыми инвестициями в украинские предприятия. Это позволило компенсировать сокращение задолженности украинских предприятий перед прямыми инвесторами-нерезидентами (-608 млн долларов США).

"В то же время благодаря валютным поступлениям от международных партнеров, превысивших интервенции НБУ по продаже валюты для поддержки фиксированного курса, международные резервы Украины в январе выросли на 5% по сравнению с декабрем 2022 года и по состоянию на 1 февраля 2023 года по предварительным данным составили 29,9 млрд долл.", — добавил Данилишин.

Напомним, сообщали, какой курс валют в Украине 8 февраля: сколько стоят доллар, евро и злотые.

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