Ситуация с предписанием НАЗК на Витренко может быть спровоцирована политическими амбициями главы агентства Новикова — политолог Фесенко

Ситуация с предписанием НАЗК на Витренко может быть спровоцирована политическими амбициями главы агентства Новикова — политолог Фесенко

По его мнению, целью маневра господина Новикова вряд ли был конфликт с правительством, однако вся ситуация с предписанием НАЗК указывает на проблемы в связи с внедрением корпоративной реформы в госкомпаниях Украины.

То, что происходит вокруг НАК "Нафтогаз", конфликт спровоцировал предписание НАЗК Кабинета министров по поводу председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, может говорить об определенных политических амбициях главы НАЗК Новикова.

Об этом заявил политолог, руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Когда тот или иной руководитель того или иного государственного института идет на такие конфликтные ситуации, то, безусловно, это говорит об определенных политических амбициях, или желание действовать в интересах определенных политических сил, или конкретных политических субъектов", — отметил эксперт.

По его мнению, целью маневра господина Новикова вряд ли был конфликт с правительством, однако вся ситуация с предписанием НАЗК указывает на проблемы в связи с внедрением корпоративной реформы в госкомпаниях Украины.

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"Реформа (корпоративного управления, — ред.) переносит некоторые стандарты корпоративного управления на нашу почву и резко снижает возможность влияния государства и правительства на государственные компании. На мой взгляд, это не очень логично, зачем тогда государство, как акционер, если оно не может влиять на госкомпании? И мы теперь видим проблему в законодательстве, в реформе ", — пояснил политолог.

"Определенные противоречия, которые есть, трактовать должен только суд. Кроме амбиций Новикова, который, возможно, действует по советам конкретных влиятельных людей, есть проблема, что такие шаги (предписание НАЗК, — ред.) Могут быть попыткой лишить КМУ и государство, как акционера, возможности влиять на госкомпании ", — отметил Владимир Фесенко.

Ранее сообщалось, что глава НАЗК Александр Новиков направил правительству предписание о необходимости отменить распоряжение Кабинета министров о назначении Юрия Витренко председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" и контракт с ним как незаконный. В пресс-службе "Нафтогаза" отметили, что предписание НАЗК является предвзятым и будет обжаловано в судебном порядке. В НАК также сообщили, что отсутствие нарушений норм закона при заключении трудового контракта с Витренко подтверждено заключением Института государства и права Корецкого.

Напомним, энергоексперт, директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко высказал мнение, что проведение системных провокаций против Юрия Витренко и его команды, которое подтверждается источниками из посольств западных стран, цель которых — обескровить переговорную группу Украины, которая противодействует строительству "Северного потока- 2 ".

Как сообщалось, Окружной административный суд города Киева приостановил действие предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в Кабмин с требованием уволить главу правления "Нафтогаза" Юрия Витренко. Судебное заседание назначено на 29 июня.

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