"Ситуацию удержали": Зеленский заявил о стабилизации гривны

Значительное влияние на стабилизацию гривны оказали действия стран-союзников Украины, пояснил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удалось стабилизировать гривну, и заверил об отсутствии рисков для нее. По его словам, это стало возможным благодаря действенным шагам Украины и стран-союзников.

Об этом он сказал на совместном брифинге с премьер-министром Королевства Нидерланды Марком Рютте в среду, 2 февраля.

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"По гривне, я считаю, что на сегодняшний день мы ситуацию удержали, несмотря на ту панику. Мы делали много разных шагов, стабилизировали гривну и успокоили рынки. Сегодня продолжается укрепление нацвалюты", — отметил глава государства.

Украинский президент объяснил, благодаря чему национальная валюта стабилизовалась. Он подчеркнул, что значительное влияние на стабилизацию гривни оказали действия стран-союзников Украины, поскольку они открывали счета, что давало финансовые гарантии.

"Это давало сигнал рынкам и инвесторам о том, что не стоит выводить деньги из Украины", — сказал Зеленский.

Кроме того, как отмечает глава государства, визиты международных партнеров и лидеров стран Европы также снизили риски валютного рынка Украины.

Напомним, впервые за 17 лет в Украину приехал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, и это знаковый визит – именно из-за эскалации напряженности со стороны России. Марк Рютте встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Главные темы переговоров — сотрудничество в расследовании и привлечении виновных к ответственности по делу о сбитии рейса МН-17 и возможных санкциях Евросоюза и Нидерландов, если РФ решится напасть.

Следует отметить, что гривна активно обесценивалась в последние дни из-за возможного российского военного вторжения в Украину. С начала 2022 г. доллар США по курсу НБУ подорожал на полторы гривны.

В Нацбанке объяснили, что между текущей ситуацией в связи с угрозой возможного нападения РФ и "шоком", обусловленным COVID-19 в марте 2020 года, когда только начали действовать карантинные ограничения, есть ряд отличий. В частности, в январе 2022 года украинцы купили валюты на сумму $165 млн, в то время как в марте 2020 года – на $224 млн.

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