Ситуация хуже, чем в 2022 году: министр заявил о кризисе из-за блокады портов Одессы

Зерно / © Associated Press

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Ситуация в аграрном секторе Украины стала более критической, чем в марте 2022 года, из-за блокады портов. У фермеров больше нет подушки безопасности, а ущерб для экономики страны исчисляется миллиардами долларов.

Об этом рассказал министр аграрной политики Тарас Высоцкий, сообщает УНИАН.

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Одной из причин нынешнего сложного состояния аграрного сектора Украины Высоцкий называет отсутствие финансового запаса, который накопила отрасль накануне полномасштабной войны.

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«Экономическая ситуация сейчас хуже, чем в 2022 году — это правда. Во-первых, в 2022 году предыдущий, 2021 год, был самым прибыльным в истории аграрного сектора Украины. Соответственно, запас прочности был наилучшим. Этот запас был фактически использован в 2022 году, когда у нас были огромные переходные остатки, дорогостоящая логистика и все в минус продавали. За счет этого фермеры дальше работали — они просто съедали этот запас», — пояснил министр.

Он отметил, что в 2021 году средняя прибыль фермера с одного гектара составляла около 300-400 дол. По словам Высоцкого, в отдельных случаях этот показатель мог достигать 500 дол.

«Очевидно, что 2022, 2023, 2025 годы люди старались выживать, где-то там с небольшим плюсом, или в ноль где-то работать. У них нет такого ресурса. Люди работают, им удается выплачивать зарплату, но не удается формировать запасы. Есть ли в секторе 10 миллиардов долларов или нет — это существенно. Тогда они были в резерве, а сейчас их нет», — рассказал министр.

Последствия блокады украинских портов

Он также указал на особенности ситуации в 2022 году. Полномасштабное вторжение и блокада украинских портов начались в конце зимы, когда аграрии уже успели подготовить необходимые ресурсы для посевной кампании. В то же время мировые цены на зерно резко подскочили.

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«Остальные факторы одинаковы, логистика ограничена — что тогда, что сейчас. Но тогда произошло резкое подорожание международных цен, что немного покрывало разницу. А сейчас, поскольку сезон уборки, этого эффекта нет. И третий фактор — тогда уже все было закуплено для посевной кампании. Я молчу о том, что по бронированию сложнее, что людей меньше — это все тоже. Но три экономических фактора: запаса нет, цены не растут, подготовки материально-технической к следующей посевной кампании нет. Поэтому да, действительно, сейчас ситуация в секторе намного хуже, чем была в марте или в апреле 2022 года», — отметил Высоцкий.

Отдельным вызовом для аграрной отрасли стали российские атаки на порты Большой Одессы. Как пишет Bloomberg, они нанесли значительный удар по экспорту зерна именно в период активного сбора урожая. Через украинские порты обычно проходит около 90% зернового экспорта страны, однако в настоящее время эти поставки фактически остановились.

Проблемы с аграрным экспортом отражаются не только на сельском хозяйстве, но и на экономике Украины в целом. Аграрная продукция обеспечивает более половины экспортных поступлений страны.

По прогнозу Oxford Economics, из-за нынешних проблем Украина может потерять эквивалент 1,8% ВВП в 2026 году и еще 2,1% в 2027-м. При пессимистическом сценарии потери украинской экономики в 2027 году могут достигнуть 5,3% ВВП.

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Напомним, финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ оценил, что из-за блокады одесских портов Украина теряет до 70 млн дол. экспортной выручки в день, поскольку через них проходит около 60% экспорта. Хотя это бьет по валютному рынку и заставляет НБУ тратить резервы, разрушительное влияние на курс гривны пока сдерживается значительной международной финансовой помощью, превышающей объемы экспорта. Главной проблемой Кущ называет кризис для украинских производителей, в частности аграриев и металлургов, зависящих от морских перевозок.

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