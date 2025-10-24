Ситуация изменилась: какой сейчас дают прогноз по росту экономики Украины

НБУ ухудшил прогноз роста экономики Украины / © Pixabay

Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз роста экономики страны в 2025 году до 1,9% с 2,1% в своем предыдущем июльском макроэкономическом прогнозе из-за энергодефицита, разрушения газодобывающих мощностей и дефицита рабочей силы.

Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга.

По его словам, несмотря на общий рост экономики в третьем квартале 2025 года, восстановление остается ограниченным. Экономическую активность поддержали жатва ранних культур, устойчивый потребительский спрос и улучшение ситуации в энергосекторе, которое наблюдалось до конца сентября.

В НБУ надеются на умеренное ускорение экономического роста благодаря наращиванию урожаев и увеличению инвестиций в проекты восстановления и оборонного комплекса.

Напомним, МВФ ухудшил прогноз по экономике Украины на 2025 год. Согласно прогнозу, рост реального ВВП замедлится до 2-3% в 2025 году. Инфляция достигла 12,9%, что повлекло за собой повышение учетной ставки НБУ.

До этого НБУ сообщал, что темпы роста экономики Украина замедлились во втором квартале 2025 года. Реальный ВВП вырос всего на 0,7% в годовом исчислении, тогда как в первом квартале показатель составил 0,9%.