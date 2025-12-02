"Ситуація на межі": центрбанк ЄС вдарить по фінансовій стійкості України

Гетманцев прокомментировал отказ ЕЦБ поддержать репарационный кредит / © ТСН.ua

Глава финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев назвал "реально плохой новостью" отказ Европейского центрального банка (ЕЦБ) поддержать схему выплаты Украине крупного репарационного кредита под залог замороженных российских активов.

Гетманцев подчеркнул, что эта ситуация "реально на грани".

Даниил Гетманцев, комментируя решение ЕЦБ, выразил глубокую обеспокоенность финансовой устойчивостью страны. Он отметил, что хотя обычно не нагнетает ситуацию, эта новость ставит Украину в крайне затруднительное положение.

"Реально плохая новость об отказе Европейского центрального банка поддержать выплату Украине репарационного кредита... Ситуация реальна на грани", - написал Гетманцев.

Суть заблокированного "репарационного кредита"

Европейский центральный банк (ЕЦБ) отказался выступить гарантом выплаты Украине примерно 140 млрд евро, которые планировалось привлечь под залог замороженных российских активов. Значительная часть этих резервов хранится в бельгийском депозитарии Euroclear.

План, от которого отказался ЕЦБ:

Европейские чиновники обратились в ЕЦБ с просьбой выступить "кредитором последней инстанции" для Euroclear.

ЕЦБ должен предоставить гарантии ликвидности для механизма, позволяющего Euroclear выдать Украине большой заем для финансирования потребностей, вызванных вторжением России.

По данным источников, ЕЦБ пришел к выводу, что такая схема выходит за пределы его мандата. Согласно договорам ЕС, центральные банки не имеют права напрямую финансировать государственные расходы или выступать гарантами подобных ссуд.