Ситуация с государственными финансами близка к критической: премьер Корецкий бьет тревогу

Корецкий призвал Раду немедленно принять законы, требуемые Западом

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Ситуация с государственными финансами Украины близка к критической, а промедление Верховной Рады с принятием важных для западных партнеров законопроектов ставит под угрозу получение $29,5 млрд международной помощи.

Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий, призвав народных депутатов как можно быстрее принять пакет необходимых решений.

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«Ситуация с государственными финансами близка к критической. Еще раз призвал всех народных депутатов как можно быстрее принять законопроекты, от которых зависит получение международной финансовой помощи», — заявил премьер.

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По словам главы правительства, Кабмин официально направит всем народным депутатам и профильным комитетам четкий график с дедлайнами по каждому необходимому законопроекту. В случае нарушения этих сроков Украина рискует потерять значительную часть из $29,5 млрд. предусмотренного международного финансирования.

«Это критически необходимый ресурс для сбалансирования государственного бюджета, финансирования социальных расходов и, самое главное, потребностей Сил обороны», — подчеркнул Корецкий.

Со своей стороны, премьер гарантировал полное исполнение своей части обязательств — речь идет о 42 решениях.

«Предварительно мы заявляли о намерении завершить эту работу до 1 ноября. Но учитывая сложность ситуации, ускоряем работу и планируем завершить все до 15 октября», — пообещал он.

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Синхронизация с партнерами по G7 и ЕС

Вопрос финансовой поддержки и необходимости согласованной работы Кабмина и парламента премьер-министр подробно обсудил во время встречи с послами стран G7 и Евросоюза с участием главы Верховной Рады, министров и глав профильных комитетов.

Дефицит бюджета: последние новости

Напомним, во время выступления в Верховной Раде 1 сентября Сергей Корецкий заявил, что правительство переходит в режим жесткой экономии.

Отметим, что именно 1 сентября Верховная Рада не смогла принять два законопроекта, принятие которых является условием предоставления Украине третьего транша по программе с МВФ ($0,7 млрд) и второго транша макрофинансовой помощи от Европейского союза (3,7 млрд евро).

По данным СМИ, Зеленский поразился после доклада Корецкого о дефиците бюджета и «звонил депутатам с криками».

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10 сентября министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина оказалась на грани из-за нехватки средств в бюджете.

Ранее сообщалось, что в государственном бюджете Украины не хватает почти триллиона гривен даже на нынешние выплаты военнослужащим.

Также сообщалось, что дефицит бюджета на армию составляет $27 млрд. Минобороны использовало средства, которые были заложены в бюджет до конца этого года.

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