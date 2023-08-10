Скандальные закупки Минобороны: цена военной экипировки увеличилась втрое во время доставки

По дороге между турецкой и украинской таможнями военные куртки странным образом превратились из "камуфляжных" в "зимние воздухозащитные", и на этом превращении набрали государственный вес с 29 до 86 долларов за штуку.

Журналисты выяснили, как цена военной экипировки для Минобороны в 2022 году увеличилась втрое во время доставки

Об этом говорится в расследовании ZN.UA.

Минобороны осенью 2022 заключило контракт с турецкой фирмой Vector avia hava araçlari на поставку зимней одежды. По данным источников ZN.UА, эта фирма только в октябре-декабре ввезла в Украину из Турции 233 тыс. курток на 20 млн дол. и 202 тыс. штанов на 13 млн дол.

Также читайте У ВСУ появилась полевая форма для женщин (фото)

Цена была приемлема как для зимней одежды. Куртки от турок уходили по $86. Другой поставщик из Болгарии вез для Минобороны из Китая куртки по $95. Но проблема в том, что из Турции на самом деле ехали не зимние куртки, а летние.

По данным издания, средний вес китайских курток составил два килограмма. А турецкой – 1,1 кг. Это очень похоже на разницу между летним жакетиком и теплой зимней курткой.

В распоряжении ZN.UA есть пакет сопроводительных документов на одну из партий товара от Vector avia. Здесь отлично видно, как 4900 курток общей стоимостью 142 тыс. дол. превращаются в 4900 курток за 421 тыс. дол. По дороге между турецкой и украинской таможнями куртки магически превратились из "камуфляжных" в "зимние воздухозащитные" и на этом превращении набрали государственный вес с 29 до 86 дол. за штуку.

Напомним, ранее Минобороны закупало кевларовые шлемы по завышенным ценам.

Читайте также: