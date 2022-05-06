Скидка 50% на краткосрочные полиса “Зеленая карта” отменена

В первые дни войны Моторно-транспортное (страховое) бюро Украины утвердило обязательную скидку 50% на краткосрочные полиса для выезда за границу на авто — “Зеленая карта”. Уже в мае будет действовать полный тариф, рассказывает сервис онлайн-страхования hotline.finance.

Сколько стоит Зеленая карта

3 мая на заседании МТСБУ было принято решение об отмене скидки на Зеленую карту сроком 15 и 30 дней. Стоимость страховок с более длительным сроком остается прежней. Это даст возможность страховым компаниям выполнять свои обязательства по страховому покрытию при возникновении ДТП за границей. Так, в Европе лимиты по страховке достигают миллионов евро.

Итак, с 10 мая цена на краткосрочный полис Зеленая карта увеличится вдвое и вернется, по сути, к довоенному времени. К примеру:

15 дней — 788 грн (со скидкой — 394 грн)

30 дней — 1255 грн (со скидкой 627 грн)

Однако покупка украинской Зеленой карты даже без скидки будет намного экономичней, чем оформление ее у “импортных” страховщиков. К примеру, в Польше цена страховки около 400 евро в год и 40 евро в месяц. В Украине же годовая Зеленая карта обойдется в 6899 грн (~210 евро) и 627 грн (~20 евро) в месяц.

Как сэкономить на Зеленой карте

Украинцы могут не ждать повышения тарифов, а оформить Зеленую карту за полцены заранее пока еще актуальна скидка 50%. Сделать это можно на hotline.finance всего за 5 минут в режиме онлайн, указав нужный срок начала действия полиса. Продажа открыта за 3 месяца до активации полиса. Готовая электронная страховка автоматически высылается клиенту на email и подтягивается в мобильное приложение. Каждая Зеленая карта регистрируется в единой базе МТСБУ и ей присваивается уникальный QR-код, по которому проходит проверка договора за границей или на пограничном контроле.

Если вы уже находитесь за границей и у вас заканчивается срок действия существующей Зеленой карты, вы можете продлить его онлайн, не возвращаясь в Украину и не переплачивая в местных страховых компаниях.