Складской кризис в Украине меняет рынок: как бизнес перестраивает логистику

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Почему складская недвижимость не успевает восстанавливаться

До начала полномасштабной войны в Киевской области насчитывалось почти 2 млн м² складской инфраструктуры. С тех пор с рынка выбыли объекты общей площадью более 1 млн м². Часть зданий уничтожена, остальные требуют восстановления.

Даже рекордные темпы строительства не перекрыли потерь. В 2025 году было построено 216 тыс. м² — и это самые большие объемы с 2008 года. Однако это почти в пять раз меньше объема помещений, утраченных во время войны.

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Вакантность приблизилась к нулю. Кое-где еще можно найти 500–1000 м², но единого блока площадью 10 тыс. м² в предложении нет. Компания, которой нужна такая площадь, вынуждена ждать, делить запас между более мелкими складами или соглашаться на худшие условия. По оценкам консультантов, дефицит способен поднять арендные ставки еще на 7–10%.

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Новые объекты появляются, однако рынок теряет вместимость быстрее, чем восстанавливает ее.

Как складской дефицит сказывается на ценах

Когда весь запас не помещается по одному адресу, его распределяют между несколькими площадками. Это добавляет рейсы и километры. Сотрудники тратят больше времени на перемещение партий и сверку остатков.

Растут расходы на транспорт, аренду и обработку товара. Задержка на одном объекте может сорвать отгрузку с другого. Дополнительные расходы сначала попадают в себестоимость, а затем — в цену для покупателя.

У небольших компаний меньше выбора. Крупные сети быстрее бронируют свободные площади, соглашаются на длительные договоры и более высокие ставки. Малому бизнесу достаются меньшие или неудобные помещения, которые часто обходятся дороже.

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Кто на самом деле формирует спрос на оборудование

Аренда новой площади не всегда означает, что поставщик оборудования получит нового клиента. Закупку оплачивает арендатор, владелец здания или логистический оператор. Все зависит от условий соглашения.

Формат Кто инвестирует Условия поставки оборудования Пустой склад Арендатор После выбора помещения Готовый объект Владелец До заезда арендаторов Фулфилмент 3PL-оператор Под работу с несколькими клиентами

В первом сценарии бизнес самостоятельно планирует зоны и подбирает конструкции под товар и технику. Затраты оправданы, если договор долгосрочный, а площадка не является временной.

Готовый объект уже имеет базовое оснащение. Основной заказ делает владелец. Новый пользователь докупает отдельные секции, если имеющаяся схема не соответствует его процессам.

В условиях фулфилмента продавец оплачивает услугу и не обустраивает склад. Оборудование заказывает 3PL-оператор, который рассчитывает мощность под товары нескольких компаний.

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Заполнение свободных площадей еще не гарантирует такого же количества новых заказов. Сначала следует выяснить, кто управляет площадкой и вкладывает средства в оснащение.

Вместо мегахабов — несколько небольших площадок

Часть компаний, которые ранее хранили запасы в одном центре площадью 30–40 тыс. м², переходит на несколько помещений по 3000–5000 м². Если одна площадка останавливается, остальные продолжают отгрузку. Весь товарный поток не зависит от одного адреса.

Подобный принцип используется в логистических парках с отдельными корпусами. Технологические и противопожарные разрывы между ними снижают риск того, что пожар охватит весь комплекс.

Впрочем, несколько адресов усложняют учет и увеличивают расходы на перевозку. Без синхронизации часть товара может оказаться далеко от точки, где он нужен.

Что требуется от оборудования

Для новой модели важна возможность быстро изменить схему. Поэтому стеллажи для склада подбирают по следующим признакам:

Короткий срок изготовления;

Добавление секций без полной перестройки;

Возможность демонтажа и повторной эксплуатации;

Использование свободной высоты;

Совместимость с техникой и автоматизированным учетом.

Форматы работы сейчас меняются очень быстро — от масштабов площади до назначения объектов. Конструкция должна легко разбираться, перемещаться и дополняться.

Дефицит порождает спрос, но не бюджеты

Компания уже ищет производителя. Они обсуждают оборудование и уточняют его стоимость. Это еще не означает, что проект запустят. После потери товара или помещений свободные средства в первую очередь направляют на закупку запасов, аренду и возобновление работы.

Вложения в оборудование часто откладывают, так как нет уверенности, что затраты успеют окупиться. Риск повторного удара также заставляет сокращать первоначальный бюджет. А ещё есть страхование, и для некоторых складов тариф составляет 5–7%.

Иногда окончательное решение зависит от кредита, компенсации или согласия инвестора. До получения средств клиент может обсуждать проект месяцами, но не назначать дату монтажа.

Таким образом, рынок имеет два уровня спроса:

На первом компания изучает возможности и цены. На втором у неё уже есть средства и согласованная дата запуска.

Только такой запрос становится заказом. Все остальные остаются на уровне интереса, который может исчезнуть после изменения приоритетов или появления внутренних расходов. Именно поэтому важно отличать спрос от реального бюджета ещё на этапе первого контакта.

Рынок восстанавливается, но правила игры меняются

Восстановление рынка может увеличить количество заказов. Однако компании вряд ли вернутся к модели, при которой большой объект оснащался один раз в десятилетие. Теперь важны быстрый запуск, цена будущих изменений и возможность перевезти конструкции.

Поставщикам придется учитывать нестандартные здания, сжатые бюджеты, краткосрочную аренду и нестабильный товарный поток. Типового набора изделий для этого недостаточно. Проект должен охватывать планировку зон, нагрузки, движение техники и возможное расширение.

В ТАРГЕТГРУП считают, что основной критерий на ближайшее будущее — способность оборудования меняться вместе с бизнес-процессами. Кризис увеличивает количество обращений и одновременно меняет сам предмет заказа. Клиент будет оценивать систему по тому, сколько времени и средств потребует её следующая перестройка.

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