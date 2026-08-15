Склады под ударом: будет ли в Украине дефицит продуктов

Дефицита продуктов в Украине не будет / © Pixabay

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Повреждение складских помещений сказалось на доставках крупных сетей супермаркетов, однако продовольственного дефицита в Украине нет.

Об этом в эфире «Киев24» сообщил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

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По словам эксперта, рынок остается конкурентным, поэтому потребители имеют альтернативы, а проблемы с доставкой отдельных категорий продуктов должны быть решены в ближайшее время.

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«То, что в некоторых местах есть временные перебои с некоторыми видами товаров, связано исключительно с логистикой — причин для тревоги нет», — заверил он.

Что будет с ценами на еду осенью

По данным статистики, сейчас на еду украинцы тратят до половины своего дохода. Покупатели жалуются: цены постоянно растут.

Эксперты призывают готовиться к сезонному пересмотру цен осенью. В августе наблюдается временное удешевление овощей, но в сентябре с завершением сбора урожая цены на базовые продукты подорожают.

Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий сообщил, что в настоящее время в Украине не зафиксирован дефицит продуктов питания из-за того, что россияне уничтожили отдельные распределительные центры.

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«Никакого дефицита продовольствия в Украине нет. Да, есть временные сбои логистических путей, но когда мы посмотрим на балансы по любой из основных продукций, дефицита этого нет», — сказал министр.

В то же время, Кабинет министров ищет резервные складские помещения, чтобы заменить уничтоженные распределительные центры. В частности, речь идет о государственных и коммунальных объектах, а также рассматривают вариант использовать логистику «с колес», чтобы проводить поставки без длительного хранения продукции в крупных распределительных центрах.

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