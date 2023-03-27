Сколько будем платить за свет с 1 апреля: в Кабинете министров определились с тарифами

Сколько придется платить украинцам за электроэнергию с 1 апреля 2023 года читайте в материале ТСН.ua

Из-за российских атак по энергетическим объектам большинство из них повреждены, требуют сил и средств на восстановление. Поэтому повышение тарифов на электроэнергию неизбежно.

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Но многим украинцам оплачивать коммунальные платежи особенно в отопительный период очень тяжело.

Поэтому в Кабинете Министров Украины было принято решение не повышать тарифы на электроэнергию до конца отопительного сезона 2022-2023 годов. На заседании правительства согласовали продление срока действия льготного периода цен на электроэнергию. Программа должна была завершиться 1 апреля.

«1 апреля должен был закончиться специальный период со льготными ценами на электроэнергию. Поэтому сегодня правительство принимает решение о его продлении. Механизм возложенной социальной обязанности будет продолжать действовать до 30 апреля этого года», – отметил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

После окончания отопительного сезона Кабмин планирует повысить тарифы на электроэнергию, но уязвимые слои населения "не пострадают от такого решения и смогут воспользоваться монетизированной субсидией".

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