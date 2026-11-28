Тариф на газ. / © УНИАН

Реклама

С 1 декабря 2026 года тариф на природный газ для бытовых потребителей компании «Нафтогаз Украины» составит 7,96 грн за кубометр с НДС.

Об этом сообщило издание «ГазПравда».

Реклама

Заметим, что такой тариф будет действовать в рамках годового тарифного плана «Фиксированный» НАК «Нафтогаз» до 30 апреля 2027 года включительно.

Реклама

В компании отмечают, что по тарифу газ получают 12,5 млн. украинских домохозяйств. Действующим клиентам, уже пользующимся планом «Фиксированный», не нужно переоформлять договор или подавать дополнительные заявления.

Размер платежей за газ будет зависеть от фактического объема потребления домохозяйства. По тарифу «Нафтогаза» 50 кубометров обойдется в 398 грн, 100 кубометров — 796 грн, а 200 кубометров — 1 592 грн.

Соответственно, если в ноябре семья использовала 100 кубометров газа, а в декабре — 150, сумма в платежке увеличится на 398 грн из-за роста потребления.

Оплатить газ, использованный в декабре, клиенты «Нафтогаза» должны до 25 января 2027 года. Получить счет можно в личном кабинете на сайте компании или через ее чат-бот.

Реклама

Тарифы на газ у других поставщиков

В Украине около 98% бытовых потребителей имеют соглашения с «Нафтогазом», а около 2% покупают газ у других компаний. Эти граждане будут платить по тарифам, предусмотренным их договорами. Для сравнения, в ноябре годовые тарифы других компаний составляли от 7,96 до 9,99 грн за кубометр.

Сколько будет стоить кубометр газа:

ООО «Львовэнергосбыт» — 8,20 гривны за кубометр;

ООО «Тернопольоблгаз сбыт» — 7,96 гривны за кубометр;

ООО «Ритейл Сервис» (СветГаз) — 9,99 гривны за кубометр;

ООО «Прикарпатэнерготрейд» — 7,98 гривны за кубометр;

ООО «Киевские энергетические услуги» (Yasno) — 8,46 гривны за кубометр;

ООО «Днепровские энергетические услуги» (Yasno) — 8,46 гривны за кубометр;

ООО «Галнефтегаз» — 7,99 гривны за кубометр.

Напомним, передать показания газа через «Нафтогаз» больше не получится. С 28 ноября 2026 года компания прекращает принимать показания газовых счетчиков через сайт my.gas.ua и онлайн-форму. Изменения относятся исключительно к сервисам поставщика и не влияют на работу операторов газораспределительных сетей (ГРМ).

Новости партнеров

Новости партнеров