Сколько будет стоить картофель зимой: прогноз производителей

Картофель / © www.freepik.com/free-photo

В настоящее время цены на картофель в Украине остаются стабильными. По словам исполнительного директора Ассоциации производителей картофеля Ольги Самойличенко, серьезных колебаний не прогнозируется как минимум до наступления холодов.

Об этом она сообщила в комментарии Коммерсант-Украинский.

«Пока не наступят холода, цена будет держаться такая, как сейчас. А потом, когда станет холодно, то, скорее всего, будет дефицит, и мы начнем равняться на цену импортируемого картофеля», — пояснила экспертка.

Почему возможен дефицит

По словам аналитиков, главная причина возможного изменения цены — сезонный дефицит из-за сокращения предложения со стороны мелких фермеров и домохозяйств, у которых нет условий для длительного хранения.

Когда температура опускается ниже нуля, часть запасов теряется, что естественно подталкивает цены вверх.

Пока украинский картофель стоит около 10 гривен за килограмм, тогда как в соседней Польше — примерно 6 гривен.

Именно благодаря этому импортная продукция пока сдерживает рост цен на внутреннем рынке.

Впрочем, если поставки из ЕС снизятся или возрастут логистические расходы, украинский картофель может сравниться в цене с импортной уже зимой.

Несмотря на возможный дефицит, существенного скачка цен не ожидается. Аналитики рынка отмечают, что производители и крупные агрохолдинги заранее формируют запасы, которые помогут избежать резких колебаний стоимости.

В то же время, ситуация будет оставаться зависимой от погодных условий, стоимости энергоносителей и объемов импорта из Польши и Нидерландов.

По оценкам экспертов, если температура резко снизится, а хранение урожая усложнится, цены могут вырасти на 10–15%.

Впрочем, уже весной рынок должен стабилизироваться за счет импорта и нового урожая ранних сортов.

С начала полномасштабного вторжения России большинство базовых продуктов в Украине существенно удорожали. Этот скачок цен стал прямым следствием инфляции, уничтожения агрокомплексов и хозяйств, а также всеобщего снижения производства.