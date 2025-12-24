Сколько будет стоить кутья на Святвечер 2025: что дороже всего в праздничном блюде

Рождественская кутья

Реклама

Пшеничная кутья весом 950 г по традиционному рецепту обойдется украинцам в 213,37 грн в 2025 году. Это делает ее вторым по стоимости блюдом на праздничном столе.

Такие подсчеты предоставили ученые Института аграрной экономики.

Самыми дорогими ингредиентами кутьи в этом году стали мак – 72,50 грн за 200 г, грецкие орехи – 68,80 грн, а также изюм – 24,99 грн за 100 г.

Реклама

Основная составляющая – пшеничная крупа из твердой пшеницы – стоит 26,90 грн за 400 г. За мед придется заплатить 18,70 грн за 100 г, а сахар (50 г) обойдется в 1,48 грн.

Таким образом, праздничное угощение получится недешевым, однако большинство продуктов остаются доступными, что позволяет украинцам придерживаться традиций и приготовить кутью к Святвечеру.

Ранее мы рассказывали, сколько будет стоить приготовление 12 традиционных блюд на Рождественский ужин в 2025 году.