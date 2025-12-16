Сколько будет стоить новогодний стол-2026: как изменились цены

Новогодний стол / © www.freepik.com/free-photo

Празднование Нового года будет стоить украинской семье в среднем 3980 грн, что на 10,7% дороже, чем в прошлом году. Несмотря на значительное удешевление овощей, цены на мясные продукты и безалкогольные напитки продемонстрировали стремительный рост.

Стоимость новогоднего стола в 2026 году по средним ценам супермаркетов Украины по состоянию на середину декабря 2025 года посчитали ученые «Института аграрной экономики».

По подсчетам специалистов, новогодний стол с традиционным набором блюд — салаты, мясные и рыбные изделия, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские продукты, а также напитки — для семьи из четырех человек будет стоить около 3980 грн.

Расчеты «Института аграрной экономики» показывают, что приготовление салата «Оливье» из традиционного набора продуктов весом 3 кг будет стоить 406,87 грн, что на 5,8% дороже по сравнению с прошлым годом. Больше всего в стоимости блюда добавила колбаса — 180 грн за 0,5 кг, что на 12,5% больше в зависимости от производителя. В то же время овощи существенно подешевели: картофель (580 г) стоит 8,50 грн, что на 57,6% меньше, чем в прошлом году; морковь (280 г) — 3,18 грн (-62,3%), лук (230 г) — 1,75 грн (-58,0%). Другие ингредиенты подорожали: яйца (6 шт.) — 49,08 грн (+4,8%), зеленый горошек (0,5 кг) — 62,50 грн (+11,5%), консервированные огурцы (200 г) — 43,92 грн (+14,9%), а майонез (350 г) — 57,99 грн (+14,3%).

Благодаря удешевлению овощей стоимость салата «Сельдь под шубой» (1,57 кг) составит 174,83 грн, что лишь на 4% больше прошлогоднего показателя. Основную долю цены формирует филе сельди — 135 грн за 0,5 кг (+13,4%). Майонез (180 г) стоит 29,82 грн. В то же время овощи для этого салата подешевели более чем вдвое: картофель (280 г) — 4,10 грн (-57,6%), морковь (190 г) — 2,16 грн (-62,3%), свекла (250 г) — 2,46 грн (-49,4%), лук (170 г) — 1,29 грн (-58,0%).

В течение года цены на мясные продукты выросли в среднем на 23%. Сырокопченая колбаса «Брауншвейгская» (350 г) стоит 410 грн, что на 22% дороже, чем в 2024 году; бекон запеченный (0,5 кг) — 276 грн (+21%), свиной биток (1 кг) — 339 грн (+15%). Больше всего подорожало мясо птицы, хотя оно остается самым доступным: килограмм куриного филе стоит около 244 грн (+40% за год). В целом расходы на 2,85 кг мясной продукции для праздничного стола составят 1269 грн.

Филе сельди (0,5 кг), традиционное для украинского стола, обойдется в 135 грн.

Молочная продукция также подорожала: твердый сыр (300 г) стоит 176 грн (+19%), а сливочное масло (200 г) — 118 грн (+14%).

Средняя стоимость овощей на новогоднем столе составит 473 грн, что на 5% меньше, чем в прошлом году. Картофель (2 кг) стоит 29 грн (-58%), шампиньоны (1 кг) — 140 грн (-11%), сладкий перец (0,5 кг) — 128 грн (+29%), свежие огурцы (0,5 кг) — 49 грн (-11%), помидоры (1 кг) — 127 грн (+6%).

Фрукты обойдутся примерно в 200 грн, что на 22% дешевле. Два килограмма мандаринов будут стоить 116 грн, бананы (1 кг) — 62 грн, лимон (200 г) — 22 грн.

Батон белого хлеба подорожал до 35 грн (+25%), а шоколадные конфеты стоят в среднем 326 грн за килограмм (+16%).

Из напитков бутылка шампанского «Артемовское» (0,75 л) будет стоить 239 грн (+14%), а бренди «Шабо» 5-летней выдержки (0,5 л) — 278 грн (+6%). Безалкогольные напитки будут стоить 149 грн, что на 34% больше: сок «Наш Сик» (950 мл) — 61,90 грн (+57%), «Кока-кола» (1,75 л) — 60,80 грн (+26%), минеральная вода «Моршинская» (1,5 л) — 26,38 грн (+14%).

Итак, бюджетный вариант новогоднего стола для среднестатистической семьи будет стоить 3980 грн, что на 10,7% больше, чем в прошлом году.

Для семей, которые планируют добавить в меню деликатесы, расходы вырастут еще примерно на 813 грн. Баночка красной икры (100 г) стоит в среднем 469 грн, а 180 г красной рыбы — около 344 грн. Таким образом, праздничный стол с деликатесами будет стоить 4793 грн, что на 10,6% дороже, чем в прошлом году.

Напомним, рождественский ужин из 12 блюд в 2025 году будет стоить украинской семье примерно 1374 грн, согласно данным «Института аграрной экономики». Самой дорогой позицией остается жареная рыба (346 грн), за ней следуют традиционная кутья (213 грн) и узвар (118 грн), тогда как овощная часть меню заметно подешевела по сравнению с прошлым годом.