Деньги на восстановление Украины / © ТСН

Реклама

Потребность Украины в восстановлении и реконструкции после полномасштабного вторжения России оценивается почти в 588 млрд долларов.

Об этом министр экономики и экологии Александр Кравченко рассказал в комментарии журналистке «Новости.LIVE» Галине Остаповец во время немецко-украинского бизнес-форума в Берлине.

Реклама

Ущерб от российской агрессии: сколько нужно на восстановление Украины

По словам Кравченко, оценки последствий полномасштабной войны регулярно обновляются на основе отчетов Всемирного банка. Министр назвал сумму около 585 млрд долларов и отметил, что показатель может измениться после последующего обновления отметки в феврале 2027 года.

Реклама

Отдельно Кравченко рассказал о разрушениях, которые терпит украинский бизнес из-за российских атак.

«Только в этом году в результате российских атак дронов разрушены основные средства предприятий на 50 миллиардов гривен. Это свидетельствует о масштабе потерь», — отметил министр.

Речь идет о производственных помещениях, оборудовании, технике, складах и другом имуществе, необходимом для работы предприятий. Такие разрушения влияют на объемы производства, занятость населения, доходы бизнеса и налоговые поступления в бюджет.

Кравченко подчеркнул, что для восстановления предприятий и инфраструктуры необходимы средства государства, частного сектора и международных партнеров. Среди стран, поддерживающих Украину, он особо отметил Германию.

Реклама

«Поддержка Германии в Украине уже превысила 80 миллиардов евро. ФРГ остается одним из крупнейших финансовых партнеров Украины», — отметил министр.

Напомним, в мае 2026 года в Офисе президента сообщали, что общие потери Украины в результате российской агрессии могут превышать 667 млрд долларов. В эту сумму входят не только разрушение инфраструктуры, но и экономические и гуманитарные последствия войны.

Новости партнеров