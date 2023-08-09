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Сколько будут стоить продукты: нардеп рассказал, к чему готовиться в ближайшие месяцы

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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Сколько будут стоить продукты: нардеп рассказал, к чему готовиться в ближайшие месяцы

Что будет с ценами на продукты / Фото: pixabay.com

Цены на хлеб и хлебобулочные изделия остаются стабильными, однако после наступления зимы эта ситуация может измениться.

В Украине цены на продовольствие стабильны и в ближайшие месяцы существенного удорожания не ожидается.

Об этом заявил член аграрного комитета Верховной Рады Дмитрий Соломчук, передает "Укринформ".

"Если взять овощную группу, то цены даже снизились – на некоторые продукты даже 60-70%. Хлебобулочные и молочные продукты остаются в тех же ценах, и будут оставаться, по крайней мере, до зимнего периода", – говорит нардеп.

По его словам, цена молочка и хлеб зимой будет зависеть еще и от ситуации с энергосистемой.

Также Соломчук объяснил, что на цену продуктов также влияют проблемы с логистикой и ее удорожание.

"После разминирования это главный вопрос. Он волнует всех", – говорит депутат.

Ранее экономист Олег Пендзин рассказал, насколько в Украине вырастут цены на продукты и когда будет подорожать.

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Дата публикации
Просмотры
113
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