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Сколько денег нужно Украине, чтобы выиграть войну: министр назвал сумму

Сколько денег нужно Украине, чтобы выиграть войну: министр назвал сумму

Министр юстиции назвал сумму, которая нужна Украине, чтобы победить в войне / Фото: Associated Press

По словам Малюськи, Украине нужны "сотни миллиардов" евро, чтобы выиграть войну.

Годовой пакет в размере 3 миллиардов евро, собранных из прибыли от замороженных российских активов, "почти ничем" в контексте потребностей Украины в войне

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в комментарии американскому изданию Politico.

"Если мы говорим о потребностях Украины и потребностях войны, военной и невоенной, то 3 млрд евро – это действительно почти ничто. Нам нужны сотни миллиардов, чтобы выиграть войну", – заявил министр.

В то же время Малюська уточнил, что это – "хороший первый шаг".

С того момента, как Москва начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, ЕС заблокировал более 200 миллиардов евро российских государственных активов.

"Украинское правительство действительно хотело бы получить полную конфискацию [российских активов] и действительно верит, что это законно, и это единственный подход, который будет решающим в вопросе разрешения войны [с Россией]", – добавил министр юстиции.

Напомним, постоянные представители ЕС 8 мая проголосовали за использование доходов от замороженных российских активов в поддержку Украины.

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