Сколько денег нужно украинской семье для комфортной жизни 2025 года — эксперт назвал сумму

Для семьи из трех человек (отец, мать и ребенок) комфортный уровень дохода в Украине зависит от места жительства. В частности, в больших городах для нормальной жизни нужно около 55-60 тыс. грн. в месяц.

Об этом говорилось в комментарии народного депутата Михаила Цымбалюка в эфире телемарафона 8 сентября.

По его словам, в мегаполисах Украины для нормальной жизни нужно около 55-60 тыс. грн в месяц, а в малых городах и селах — около 40 тыс. грн.

Как специалисты подсчитали, для семьи в составе отец, мама и один ребенок, чтобы комфортно прожить, конечно, в зависимости от города. Если это большой город, то примерно 55-60 тыс., если средние меньше, или сельский населенный пункт, то примерно 40 тыс. в месяц. Но еще раз подчеркиваю это в зависимости от обстоятельств. То есть зарплаты нужно платить выше, чем платят. Но то, что действительно, как вы верно сказали, в средние месяцы совпало с желанием тех людей, которые хотят найти работу, и работодатели. В среднем около 25 тыс. грн, хотя средняя зарплата по государству в июле составляла 22 тыс. грн», — сказал Цымбалюк.

При этом нынешние доходы украинцев существенно ниже. Средняя заработная плата по стране в июле составила 22 тыс. грн., тогда как среднее предложение от работодателей — около 25 тыс. грн.

Эксперты отмечают, что зарплаты должны расти, чтобы соответствовать реальным расходам украинских семей.

Напомним, ранее эксперт прокомментировал ситуацию с курсом валют Украины. В частности, паника вокруг курса доллара безосновательна, сказал он. В то же время украинцам советуют искать более надежные и более выгодные инструменты для сохранения средств.