Сколько денег нужно украинцам для комфортной жизни на пенсии

Иметь финансовую независимость на пенсии — мечта большинства украинцев

Суммы, необходимые для комфортной жизни после завершения трудовой деятельности, у каждого индивидуальны. Они зависят от образа жизни, места жительства, инфляции и личных потребностей.

Финансовый консультант Виктор Чумак оценил приблизительный уровень расходов, который нужен украинцам для достойной жизни после ухода на пенсию, пишет Новости.LIVE.

Если подытожить основные расходы, то для комфортной жизни без содержания дачи нужно примерно 20 000–30 000 грн ежемесячно.

Специалист отмечает, что расчеты ориентировочные — все зависит от города проживания, уровня инфляции, курса валют и других факторов.

К основным расходам относятся:

Жилье и коммунальные услуги: при наличии собственной квартире расходы на содержание и коммунальные услуги составят ориентировочно 5 000–10 000 грн в месяц.

Транспорт: пользование только общественным транспортом обойдется в 300–600 грн в месяц. Если есть собственное авто, нужно учесть горючее (2 000–4 000 грн и более), страхование, техническое обслуживание и амортизацию. В среднем это 3000–6000 грн в месяц.

Ежедневные продукты для одного человека обойдутся примерно в 6 000–8 000 грн в месяц (без слишком дорогих позиций). Отдельно поход в ресторан 1–2 раза в месяц обойдется в среднем в 1 200–2 000 грн за вечер. Если таких выходов два, то всего это еще около 2 500–4 000 грн. Итого питание и рестораны будут составлять 8 500–11 000 грн в месяц.

«Накопить средства реально. Просто нужно начинать как можно раньше и грамотно инвестировать. К примеру, если ежемесячно откладывать по 20 тысяч гривен, то за 20 лет можно накопить почти 20 миллионов гривен», — считает Чумак.

По его словам, даже человек после 40 лет имеет реальные шансы достичь нужного уровня сбережений и наслаждаться безмятежной жизнью после 60.

Ранее сообщалось, что в Украине в 2026 году вырастут пенсии. Больше получат пенсионеры со стажем и те, чьи выплаты привязаны к минимальной зарплате.