Сколько денег получила Украина с начала полномасштабной войны — ответ министра финансов

Большинство средств было направлено на стабилизацию экономики и выплаты зарплат, пенсий и социальных пособий.

С февраля Украина получила около 19,4 млрд долларов финансовой помощи от иностранных партнеров. До конца года Украина может получить еще 5 млрд. евро от ЕС, 4,5 млрд. долларов от Соединенных Штатов и 1,3 млрд. долларов от МВФ.

Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко по итогам встречи с министром финансов США Джанет Йеллен в Вашингтоне.

"Мы продолжаем полноценно работать, обеспечивая все приоритетные расходы госбюджета, в том числе благодаря исключительной помощи партнеров из США. Особенно благодарны за предоставление средств в форме грантов, что позволяет не увеличивать долговую нагрузку", — пояснил Марченко.

По его словам, грантовая помощь Украине от США достигает 8,5 миллиарда долларов США за все время полномасштабной войны РФ. Средства были направлены в государственный бюджет Украины для стабилизации экономики и обеспечения защищенных расходов в условиях военного времени, в частности выплаты зарплат, пенсий и социальных пособий.

Министр финансов Украины добавил, что Украина нуждается в дополнительном внешнем льготном финансировании и грантах для покрытия приоритетных расходов госбюджета и для быстрого восстановления в следующем году.

Напомним, украинский ученый и экономист Роман Шеремета рассказал, какие страны Европы не оказывают Украине помощь. По его мнению, Венгрия и Германия могли бы сделать гораздо больше для нашего государства и его обороноспособности. А вот Австрия вообще "выпала из повестки дня".

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