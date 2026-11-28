Питание составляет наибольшую часть базовых расходов украинцев

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Реальный прожиточный минимум в Украине значительно превышает официальные социальные стандарты. В то же время, минимальная зарплата и большинство пенсий не покрывают даже фактического прожиточного минимума.

Об этом пишет издание «Обозреватель».

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В Украине в октябре 2026 года фактический прожиточный минимум составил 9 051,69 грн в месяц в среднем на одного человека, а с учетом обязательных платежей — 10 680,36 грн. Для трудоспособного украинского базовые расходы оценили в 9 515,74 грн. Чтобы покрыть их после уплаты обязательных платежей, минимальная зарплата должна составлять 12358,10 грн в месяц.

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Сколько нужно ребенку, взрослому и пенсионеру

По расчетам Минсоцполитики, фактический прожиточный минимум в месяц составлял:

для детей до 6 лет — 7 982,82 грн

для детей от 6 до 18 лет — 10 224,98 грн

для трудоспособных лиц — 9 515,74 грн, или 12 358,10 грн с учетом обязательных платежей

для лиц, потерявших трудоспособность — 7 566,63 грн

Самая большая статья расходов во всех группах — питание. Для ребенка от 6 до 18 лет базовый набор продуктов стоил 6297,13 грн в месяц, или почти 62% всей суммы. Для трудоспособного человека на еду приходилось 4 715,92 грн, а для потерявшего трудоспособность человека — 3 805,70 грн. В обоих случаях это около половины базовых расходов.

По этим расчетам, семье из двух трудоспособных взрослых и одного ребенка в возрасте от 6 до 18 лет на базовые нужды нужно около 29,3 тысячи гривен в месяц. С учетом обязательных платежей совокупный доход семьи должен составлять около 34,9 тысячи гривен.

Согласно Бюджетной декларации, минимальную зарплату планируют повысить до 9546 грн в 2027 году, до 10377 грн в 2028 году и до 11114 грн в 2029 году. Даже последний показатель будет ниже фактического прожиточного минимума для трудоспособных по состоянию на июнь 2026 года.

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Зарплаты в Украине — последние новости

Напомним, с 1 января 2027 года большинство территориальных общин Украины планируют перейти на новую систему оплаты труда педагогов дошкольного образования. Благодаря изменениям зарплаты работников детских садов с учетом надбавок могут вырасти до 21-25 тысяч гривен.

В Министерстве здравоохранения рассматривают возможность поднять минимальную зарплату украинским врачам и другим специалистам отрасли до 30 тысяч гривен, а для медицинских сестер и братьев — до 20 тысяч гривен. Впрочем, эти цифры остаются на стадии обсуждения.

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