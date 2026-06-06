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Сколько денег стоит экономить в зависимости от вашего возраста
Финансовые эксперты рассчитали объем необходимого капитала для каждого этапа жизни и рекомендуют до 30 лет отложить сумму, равную одному годовому доходу, а к 50 годам — увеличить ее в пять раз.
Вопрос финансовой независимости и формирования денежной «подушки безопасности» остается одним из самых болезненных для современного общества. Пока молодежь массово борется с долгами, ведущие банкиры вывели универсальную формулу: сколько денег нужно иметь на счету в зависимости от вашего возраста.
Об этом говорится в исследовании аналитиков компании Experian и рекомендациях экспертов Ally Bank, публикуемых Unilad.com.
Ловушка «среднего чека»
Согласно последним данным опроса потребительских финансов (SCF), реальное состояние счетов людей очень отличается от «красивой» официальной статистики. Например, средний показатель сбережений в США колеблется от $20 000 до $72 000. Однако аналитики отмечают, что эта цифра искривлена из-за богатых домохозяйств.
Более реалистичная, медианная сумма (показатель среднестатистического человека) составляет всего от $5 400 до $8 700.
Тяжелее всего приходится представителям поколения Z и молодым миллениалам. Эксперты отмечают, что молодежь все чаще оказывается в ситуации негативного богатства — когда сумма личных долгов и кредитов превышает стоимость всех их активов. Как заявляет Уилл Снелл, руководитель Fairness Foundation, отсутствие финансового капитала в молодом возрасте буквально лишает людей стойкости перед экономическими кризисами и бьет по ментальному здоровью.
Золотой стандарт сбережений: сколько нужно вам?
Чтобы не оказаться на грани бедности на возрасте, финансисты рекомендуют начинать формировать жесткие сберегательные привычки уже после 20 лет. Банкиры сформировали четкую шкалу неприкосновенных запасов, измеряемых в количестве ваших годовых окладов:
До 30 лет — на счете должна быть сумма, равная 1 вашему годовому доходу;
До 40 лет — необходимо накопить уже 3 годовых зарплаты;
До 50 лет — финансовая подушка должна составлять 5 годовых окладов;
До 60 лет — идеальным показателем является 7 годовых доходов, спрятанных в банке.
Для сравнения, реальная статистика накоплений по возрасту (на примере развитых стран) выглядит следующим образом:
До 35 лет: средняя сумма сбережений — $20 540;
35-44 года: накопления растут до $41 540;
45–54 года: на счетах в среднем $71 130;
65–74 года: пик богатства, у людей около $100 250.
В то же время эксперты резюмируют: эти цифры не панацея. Финальная сумма вашего личного капитала должна зависеть от трех индивидуальных факторов: вашего текущего уровня заработка, желаемого возраста ухода на пенсию и того образа жизни, который вы планируете вести после прекращения активной работы.
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