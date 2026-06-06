Сколько денег стоит экономить в зависимости от вашего возраста

Экономия

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Вопрос финансовой независимости и формирования денежной «подушки безопасности» остается одним из самых болезненных для современного общества. Пока молодежь массово борется с долгами, ведущие банкиры вывели универсальную формулу: сколько денег нужно иметь на счету в зависимости от вашего возраста.

Об этом говорится в исследовании аналитиков компании Experian и рекомендациях экспертов Ally Bank, публикуемых Unilad.com.

Ловушка «среднего чека»

Согласно последним данным опроса потребительских финансов (SCF), реальное состояние счетов людей очень отличается от «красивой» официальной статистики. Например, средний показатель сбережений в США колеблется от $20 000 до $72 000. Однако аналитики отмечают, что эта цифра искривлена из-за богатых домохозяйств.

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Более реалистичная, медианная сумма (показатель среднестатистического человека) составляет всего от $5 400 до $8 700.

Тяжелее всего приходится представителям поколения Z и молодым миллениалам. Эксперты отмечают, что молодежь все чаще оказывается в ситуации негативного богатства — когда сумма личных долгов и кредитов превышает стоимость всех их активов. Как заявляет Уилл Снелл, руководитель Fairness Foundation, отсутствие финансового капитала в молодом возрасте буквально лишает людей стойкости перед экономическими кризисами и бьет по ментальному здоровью.

Золотой стандарт сбережений: сколько нужно вам?

Чтобы не оказаться на грани бедности на возрасте, финансисты рекомендуют начинать формировать жесткие сберегательные привычки уже после 20 лет. Банкиры сформировали четкую шкалу неприкосновенных запасов, измеряемых в количестве ваших годовых окладов:

До 30 лет — на счете должна быть сумма, равная 1 вашему годовому доходу ;

До 40 лет — необходимо накопить уже 3 годовых зарплаты ;

До 50 лет — финансовая подушка должна составлять 5 годовых окладов ;

До 60 лет — идеальным показателем является 7 годовых доходов, спрятанных в банке.

Для сравнения, реальная статистика накоплений по возрасту (на примере развитых стран) выглядит следующим образом:

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До 35 лет: средняя сумма сбережений — $20 540;

35-44 года: накопления растут до $41 540;

45–54 года: на счетах в среднем $71 130;

65–74 года: пик богатства, у людей около $100 250.

В то же время эксперты резюмируют: эти цифры не панацея. Финальная сумма вашего личного капитала должна зависеть от трех индивидуальных факторов: вашего текущего уровня заработка, желаемого возраста ухода на пенсию и того образа жизни, который вы планируете вести после прекращения активной работы.

Раньше мы писали о том, почему снова дорожает гривна и что делать с долларами.

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