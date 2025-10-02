Сколько должна составлять минималка в Украине: откровенное заявление эксминистерки

Деньги / © Freepik

Реклама

Минимальная оплата труда в Украине должна составлять не менее 12 тысяч гривен, что составляет 60% от средней заработной платы. Также необходимо установить прожиточный минимум и минимальную пенсию на уровне не менее 4500–4700 грн.

Такое мнение высказала эксминистерша социальной политики Оксана Жолнович в эфире Day.LIVE.

Эксминистер подчеркнула, что текущая минимальная зарплата в 8,5 тыс. грн является «теневым критерием». По ее мнению, минимальная зарплата должна быть больше, потому что сравнивать ее нужно с объективными факторами, которые есть в экономике.

Реклама

«Если мы сейчас говорим о 25-26 тысячах гривен средней зарплаты по Украине, это значит, что люди на такие деньги живут и сохранение минималки на уровне 8,5 — это скорее теневая экономика, чем там объективный критерий, объективный показатель. Иначе людям, которым мы реально выплачиваем такую минимальную заработную плату, не за что будет кормить своих детей», — отметила Оксана Жолнович.

Она добавила, что текущий уровень минимальной заработной платы (около 8600 грн) является критически неадекватным: он составляет менее 30% от средней зарплаты вместо необходимых 60%. Это значит, что для достижения социально-обоснованного уровня минимальную оплату труда нужно поднять вдвое.

Учитывая необходимость сбалансировать социальные нужды с нагрузкой на бизнес, эксминистерша Оксана Жолнович подчеркнула, что уже сейчас минималка должна составлять не менее 12 000 гривен.

По ее словам, установление минимальной зарплаты в диапазоне 10–12 тысяч гривен является «умным поднятием», которое принесет сразу несколько весомых преимуществ:

Реклама

Усиление пенсионной системы. Обеспечит дополнительный приток денег в Пенсионный фонд из-за увеличения отчислений Единого социального взноса. Реальная жизнеспособность. Позволит людям, получающим минималку, реально прожить на эти деньги. Выход из тени. Будет способствовать выведению части средств из теневой экономики.

Напомним, официальная статистика зафиксировала снижение среднего заработка штатных работников в Украине в августе 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем.

Украинцы 2025 часто задают вопрос, сколько нужно зарабатывать для действительно комфортной жизни, учитывая современные экономические вызовы и индивидуальные потребности.

Ранее сообщалось, что с 1 октября Национальный банк Украины начнет постепенно изымать из наличного обращения монеты номиналом 10 копеек. Однако их не нужно специально сдавать или обменивать.